ARCA reglamentó el plan para blanquear trabajadores: beneficios, quitas y hasta 72 cuotas para regularizar deudas La medida forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso. Los empleadores podrán registrar personal no declarado o corregir situaciones irregulares con importantes condonaciones de deuda y planes de pago especiales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) reglamentó la implementación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una herramienta prevista en la reforma laboral que busca incentivar la registración de trabajadores y reducir la informalidad laboral.

A través de la Resolución General 5862/2026, el organismo estableció que los empleadores del sector privado podrán adherirse al programa hasta el 28 de noviembre de este año para regularizar relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que continúen vigentes al momento de la inscripción.

La iniciativa permite blanquear trabajadores no registrados o corregir situaciones de registración deficiente, accediendo a importantes beneficios fiscales y planes especiales de financiación.

Entre los principales incentivos se destaca la condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social y a las obras sociales. Las micro y pequeñas empresas, junto con las entidades sin fines de lucro, podrán acceder a una quita del 90%; las medianas empresas obtendrán un beneficio del 80%; mientras que el resto de los empleadores contará con una reducción del 70%.

Además, el régimen contempla la condonación total de las deudas correspondientes al Sistema Nacional del Seguro de Salud, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Para los montos que no queden alcanzados por las quitas, Arca habilitó un plan de facilidades de pago con una tasa preferencial del 1% mensual.

Las micro y pequeñas empresas podrán financiar sus deudas en hasta 72 cuotas, las medianas en hasta 48 y el resto de los empleadores en hasta 36 pagos mensuales.

Para acceder al plan será necesario realizar un pago a cuenta que variará según el tamaño de la empresa: 3% para micro y pequeñas empresas, 4% para medianas y 5% para los demás empleadores. En todos los casos, las cuotas mínimas serán de 50 mil pesos.

Desde el organismo explicaron que quienes deseen adherirse deberán registrar las relaciones laborales mediante el sistema Simplificación Registral y luego incorporarlas en las declaraciones juradas correspondientes.

El trámite para acceder al plan de facilidades podrá realizarse a través del servicio “Mis Facilidades”, disponible en la página web de Arca a partir del próximo 16 de junio.

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la militancia que se acercó a expresarle su apoyo

Según señalaron desde el organismo, el objetivo del programa es promover el empleo registrado, reducir los niveles de informalidad y facilitar la regularización de obligaciones previsionales mediante beneficios fiscales y condiciones especiales de pago.