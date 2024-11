Cristina Kirchner, tras la condena: “Como no me pueden dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py” En una actividad junto a la intendenta de Moreno, y luego del fallo de Casación, la ex presidenta de la Nación sostuvo: “Cuando sos mujer hay violencia política”. Y agregó: “Todo te lo hacen 20 veces más difícil”

Por Redacción - El Ocho 13/11/2024 · 17:59

Dura crítica de la ex presidenta a Javier Milei.