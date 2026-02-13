Cúneo Libarona: “La ley tiene que transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga” Así lo expresó el ministro de Justicia luego de la media sanción en Diputados del proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que la “ley que debe transmitirle a la sociedad que el que las hace las paga”, en relación al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

“La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que el que las hace las paga, tiene que tener algún tipo de límite el menor. Basta de impunidad. El mensaje muy importante para la sociedad y la víctima es que nos ocupamos”, aseveró en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: “Lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”.

El funcionario, hasta entonces al frente del Ministerio de Justicia, expuso además que el sistema actual “fracasó” y planteó que intentó modernizar con el diseño de 46 artículos que contempla el proyecto que obtuvo media sanción. “El menor actúa con dolo y comete delitos gravísimos, violencias, armas, homicidios, abusos sexuales, pornografía, en los colegios chicos de 13 y 14 años vendiendo productos de pedofilia y demás. Eso genera impunidad y falta de tratamiento y curación al menor”, afirmó.

Asimismo, destacó que no hay figura de perpetua y que los menores varones y mujeres cumplirán penas en institutos especializados separados, con personal capacitado y un supervisor que seguirá cada caso y oficiará de nexo con las familias. Además, destacó que el Estado destinará fondos para la materia y que la norma estará acompañada con un programa de educación obligatoria y de deporte.

Por último, a la espera del tratamiento en la Cámara de Senadores, Cúneo Libarona remarcó que la nueva ley debe permitir darle “una nueva oportunidad” a los menores que delinquen y que las víctimas sientan que “hay justicia”. “Que sea ley por el bien de la Argentina, la justicia y la sociedad”, concluyó.

