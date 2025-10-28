Cyber Monday 2025: llegan los grandes descuentos en productos y servicios online El comercio electrónico se prepara para uno de los eventos más importantes del año. Entre el 3 y el 5 de noviembre se desarrollará una nueva edición del CyberMonday 2025, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), con miles de ofertas y promociones especiales en distintas categorías.

Las empresas participantes —casi 900 en total— buscarán multiplicar sus ventas entre tres y cinco veces, según estimaciones de la entidad. Durante estas tres jornadas, se concentran volúmenes de compra equivalentes a entre 9 y 15 días de actividad normal. Desde CACE remarcan además el rol protagónico de las pymes, que esperan aprovechar el evento para ampliar su alcance.

Descuentos y categorías destacadas

Aunque los porcentajes exactos de rebajas aún no fueron confirmados, se espera que los niveles sean similares a los del último Hot Sale, donde el promedio fue del 30%. Según el sector, las reducciones rondaron el 25% en Electro, 23% en Viajes, 32% en Muebles, 30% en Indumentaria y Deportes, 35% en Supermercados y Gastronomía, 36% en Salud y Belleza, 32% en Bebés y Niños, 28% en Autos y Motos, y 29% en Servicios y Varios.

El financiamiento en cuotas continuará siendo clave para los consumidores. Sin embargo, Gustavo Sambucetti, director de CACE, advirtió sobre la incertidumbre en los costos de las cuotas, que aumentaron en los últimos meses.

Logística, innovación y nuevas herramientas

Pese a los desafíos del contexto, el sector apuesta fuerte a la eficiencia logística y tecnológica. En el AMBA, el 41% de las entregas se concretan en menos de 24 horas, y el 80% de las compras con tarjeta de crédito se realiza en cuotas. “Esto sigue siendo una ventaja del comercio local”, destacó Sambucetti.

Entre las novedades de esta edición, se incorporan herramientas diseñadas para mejorar la experiencia del usuario:

Sección “Al Toque” : permite personalizar el sitio según intereses, filtrar por categoría, comparar precios, ver promociones en vivo y acceder a envíos gratis.

Cybot, el asistente virtual con inteligencia artificial: orientará al usuario dentro del sitio oficial, brindando recomendaciones y ayudando a encontrar ofertas más rápido.

Además, el portal oficial contará con apartados como MegaOfertas, Descolocados, Historias, Ofertas Estrella, Noches Bomba, y un ranking de los productos más clickeados. También se incluirán filtros por cuotas sin interés, descuentos por volumen (2×1, 3×2), talles, colores y beneficios bancarios.

El crecimiento del e-commerce en Argentina

El comercio electrónico mantiene un ritmo de expansión sostenido. En 2025, el 13% de los argentinos realizó su primera compra online, mientras que el 72% adquirió algún producto en los últimos seis meses y el 45% compró durante el último mes.

De acuerdo con CACE, el canal digital ya representa el 25% de las ventas totales de las empresas con presencia omnicanal. Solo en el primer semestre del año, la facturación alcanzó los 15,3 billones de pesos, un 79% más que en igual período de 2024.

En cuanto al movimiento comercial, se registraron 149,5 millones de órdenes de compra, un crecimiento del 46%, con un ticket promedio de 102.449 pesos, cifras que consolidan al e-commerce como uno de los motores más dinámicos de la economía argentina.