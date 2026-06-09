Dalma Maradona rompió en llanto y apuntó contra el equipo médico de Diego La hija del Diez sostuvo que hubo señales que fueron ignoradas y afirmó que la muerte de su padre podría haberse evitado. La audiencia también estuvo marcada por la difusión de audios de Leopoldo Luque contra ella.

La jornada de este martes en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona estuvo marcada por la declaración de Dalma Maradona.

La expectativa estaba puesta en el testimonio de la hija mayor de Diego, que ya había declarado en el proceso de 2025 posteriormente anulado. En aquella oportunidad había relatado el deterioro de su padre y sostuvo que en el último tiempo ya no lo reconocía porque se perdía en las videollamadas, que eran su única vía de comunicación debido a la pandemia y a las recomendaciones del psicólogo Carlos Díaz de evitar las visitas.

Dalma también recordó que la última vez que vio con vida a Diego fue después de la operación realizada en la Clínica Olivos. Según relató, no volvió a encontrarse con él durante la internación domiciliaria en Tigre hasta el día de su muerte. Ante el tribunal manifestó el dolor que le provoca seguir dando con situaciones de maltrato por parte de los profesionales de la salud y aseguró que la tragedia podría haberse evitado.

Durante su declaración, reconstruyó además el momento en que llegó a la vivienda donde falleció su padre. “En un momento yo llego, le agarro las manos y estaba muy hinchado. Es lo que más recuerdo. También que cuando yo entré no había nadie en la habitación, después entró Gianinna. Yo no entendía cómo había pasado. Estaba muy hinchado“, recordó.

La hija del Diez también cuestionó al neurocirujano Leopoldo Luque y reveló una conversación que mantuvo con él durante el tratamiento de su padre. “Ojalá se hubiera corrido, ojalá hubiera tenido la decencia de correrse. Pero eso no pasó. Yo tuve una charla con Luque donde le dije que si esto lo sobrepasaba o si sentía que mi papá era un paciente difícil, que no paraban de decirlo, que estaba la posibilidad de correrse y que venga alguien a la altura. Pero él fue el que me dijo que no. Me dijo «yo puedo, estoy a la altura»”, apuntó.

Además, sostuvo que durante la internación domiciliaria existían contradicciones entre los distintos actores involucrados en la atención médica. “Cosachov decía una cosa y Swiss otra, por lo que pidieron hacer un zoom para hacer algunas aclaraciones. El zoom fue un sábado y se habló que había que ponerse de acuerdo en cuanto a quién se iba a hacer cargo de qué”.

En la misma audiencia, el abogado Fernando Burlando presentó un nuevo audio correspondiente al año 2020 en el que Leopoldo Luque insultaba a Dalma Maradona mientras dialogaba con la psiquiatra Agustina Cosachov.

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En el mensaje, el médico la calificaba de “gorda desagradecida” y “estúpida” mientras cuestionaba la presencia de las hijas junto a Diego.