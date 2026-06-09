Encontraron sana y salva a Luciana Barrios Alarcón, la adolescente que era buscada en Córdoba La joven de 15 años había desaparecido el lunes luego de salir de la escuela en Colonia Caroya. Su búsqueda movilizó a las fuerzas de seguridad, motivó la activación del Alerta Sofía y generó una fuerte preocupación en toda la provincia.

Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, fue encontrada sana y salva luego de varias horas de incertidumbre y un amplio operativo desplegado por las autoridades.

La joven había desaparecido el lunes en la localidad de Colonia Caroya, ubicada a aproximadamente una hora de la ciudad de Córdoba. Según relató su familia, fue vista por última vez al salir de la escuela. Ante la falta de noticias sobre su paradero, su madre realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación judicial y a un importante operativo de búsqueda.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, que dispuso la activación del Alerta Sofía, el sistema nacional destinado a la búsqueda urgente de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que podrían encontrarse en una situación de riesgo.

Como parte de las tareas de búsqueda, se desplegaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero y distintas unidades especiales que realizaron rastrillajes tanto en zonas urbanas como rurales de Colonia Caroya y sus alrededores.

La noticia sobre el hallazgo fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien utilizó sus redes sociales para comunicar el resultado positivo del operativo. “Encontramos a Luciana sana y salva”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Además, Quinteros agradeció el trabajo realizado por las distintas áreas que participaron del operativo. “Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC, a nuestra Policía de Córdoba, al Ministerio Público Fiscal de Córdoba y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María”, expresó.

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada la adolescente. Se espera que la Fiscalía de Jesús María informe en las próximas horas los avances de la investigación y las condiciones en las que se produjo el hallazgo.