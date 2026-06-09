La pobreza infantil bajó al 42,3% y más de 1,3 millones de chicos salieron de hogares pobres Unicef Argentina divulgó que en el último año se redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres. Sin embargo, proyectan una suba para este primer semestre de 2026

La pobreza infantil en la Argentina cayó al 42,3% durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, según un informe difundido este martes por Unicef Argentina.

El estudio indicó que la mejora observada a lo largo del último año redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres. Sin embargo, el organismo proyectó una suba para este primer semestre de 2026.

De acuerdo con el trabajo elaborado sobre la base de datos oficiales, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones registrados un año antes.

La indigencia infantil, por su parte, descendió al 9,4%, lo que equivale a 1,1 millones de chicos que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, según detalló Infobae.

MIRA TAMBIÉN Dalma Maradona rompió en llanto y apuntó contra el equipo médico de Diego

En paralelo, Unicef proyectó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil podría ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la indigencia subiría al 10,8%.

Unicef Argentina

Según el organismo, la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales serán factores determinantes para explicar esa posible reversión parcial de la tendencia descendente observada durante los últimos meses.

MIRA TAMBIÉN Encontraron sana y salva a Luciana Barrios Alarcón, la adolescente que era buscada en Córdoba

El informe, titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025, se presentó durante una actividad organizada por Unicef en el Círculo Italiano de Buenos Aires.