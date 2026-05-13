Hantavirus en Argentina: los casos ascienden a 102 El último reporte del Ministerio de Salud confirmó que la región Centro concentra la mayor cantidad de contagios, mientras que el NOA presenta la mayor tasa de incidencia. En paralelo, continúa la investigación por los tres fallecidos a bordo del buque MV Hondius.

El hantavirus continúa circulando en el país. De acuerdo con los datos publicados en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el total de casos confirmados en toda la temporada 2025-2026 (que abarca desde la semana epidemiológica 27 del año pasado hasta la 17 del corriente) asciende a 102 contagios. En las últimas dos semanas, el sistema de salud solo notificó un nuevo paciente infectado, con residencia en la provincia de Buenos Aires.

Según la información oficial a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la distribución geográfica de la enfermedad muestra realidades distintas según la zona:

Región Centro: Concentra el 54% de los casos totales del país, impulsada fuertemente por la provincia de Buenos Aires, que ya acumula 43 diagnósticos positivos en la temporada.

Concentra el del país, impulsada fuertemente por la provincia de Buenos Aires, que ya acumula 43 diagnósticos positivos en la temporada. Región NOA: Presenta la tasa de incidencia más elevada a nivel nacional, con 0,60 casos por cada 100.000 habitantes. En el Noroeste Argentino se registraron 36 contagios confirmados, de los cuales un alarmante 83% se concentró en la provincia de Salta.

El trágico brote en el crucero MV Hondius

En paralelo a la situación epidemiológica local, las autoridades sanitarias siguen de cerca el brote de hantavirus detectado la semana pasada a bordo del crucero de expedición MV Hondius. El reporte correspondiente a la semana epidemiológica 17 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos en el buque (seis confirmados y dos probables), dejando un saldo de tres víctimas fatales.

Las pruebas de PCR y de secuenciación genómica, llevadas a cabo en laboratorios de referencia ubicados en Sudáfrica y Suiza, confirmaron que los contagios a bordo corresponden a la cepa Andes, una variante con fuerte presencia natural en el sur de Argentina y Chile.

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Por su parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán determinó que la secuencia genética de este virus tiene un alto grado de parentesco con las cepas detectadas durante el brote de 2018 en la provincia de Neuquén. Sin embargo, el origen exacto de los contagios en el crucero sigue siendo un verdadero misterio: los investigadores señalan que el “caso testigo” no transitó por zonas endémicas de la cepa Andes durante la ventana de tiempo en la que se estima que contrajo la enfermedad.

Ante este complejo panorama, el Ministerio de Salud de la Nación informó que continúa desarrollando una exhaustiva investigación epidemiológica en articulación directa con las autoridades sanitarias de las provincias involucradas. A su vez, el Gobierno está fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos médicos y asistencia técnica a los demás países afectados por la ruta del buque.