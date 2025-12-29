Declaran los presuntos testaferros de Pablo Toviggino por la polémica mansión de Pilar Se trata de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, integrantes de la sociedad Real Central SRL. El juez Marcelo Aguinsky busca determinar el origen de los fondos para adquirir la lujosa propiedad, dado el perfil fiscal de los acusados.

Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, prestan declaración este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky. La causa investiga la adquisición de una mega mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, la cual se encuentra bajo la lupa de la justicia por presuntas inconsistencias patrimoniales.

Los citados son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes figuran como integrantes de la sociedad Real Central SRL. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las audiencias se desarrollan bajo la modalidad de videollamada: Pantano comparece a las 11:00, mientras que Conte lo hace a las 12:00.

El eje central de la investigación del juez Aguinsky es esclarecer la justificación económica para la compra de la propiedad. La justicia intenta determinar cómo Pantano, inscripto como monotributista, y Conte, quien es jubilada, pudieron acceder a un inmueble de estas características. Asimismo, se busca profundizar en los vínculos de ambos con Toviggino para confirmar o descartar la hipótesis del testaferro.

En simultáneo a la causa local, trascendió en las últimas horas que la Justicia de Estados Unidos investiga movimientos financieros sospechosos vinculados a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Miami.

De acuerdo con información replicada por medios nacionales, se detectaron depósitos por un monto cercano a los 42 millones de dólares en cuatro sociedades constituidas en dicha ciudad estadounidense. Estas firmas, según los reportes, carecen de empleados y no registran actividad comercial declarada, lo que encendió las alertas de los organismos de control norteamericanos.