Declaró la exniñera del hijo de Alberto y Fabiola: sugirió que los audios podrían haber sido “armados con inteligencia artificial” Noelia del Valle Gómez brindó testimonio bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González este martes. De acuerdo a lo que expuso solo presenció "discusiones típicas de pareja, sin violencia"

La causa que inició Fabiola Yañez contra Alberto Fernánez por violencia de género sumó este martes una nueva declaración. Noelia del Valle Gómez, la exniñera que cuidó a Francisco, el hijo que tienen en común, expuso su testimonio en los tribunales de Comodoro Py. Trabajó en la quinta de Olivos, pero, a diferencia de otros testigos aportados por el exmandatario, no está alcanzada por la cláusula de confidencialidad.

Según consigna Noticias Argentinas, que tuvo acceso a la declaración, la cuidadora del niño sostuvo que para ella “los audios donde se escucha a Alberto gritándole a Fabiola podrían haber sido armados con inteligencia Artificial” y aseguró que ella no presenció “nunca” discusiones de ese tenor entre ambos.

“Hoy la inteligencia artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio”, declaró bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González, en la causa por violencia de género.

Sobre esa línea, profundizó: “Alguna que otra vez hubo discusiones típicas de pareja. Violencia nunca vi, desconozco cómo terminaban estas discusiones porque yo no me quedaba donde estaban ellos”.

Del Valle Gómez trabajó en la quinta de Olivos durante el último tramo del mandato de Fernández, pero a diferencia del resto de los testigos aportados por la defensa, su testimonial no está alcanzada por la cláusula de confidencialidad que por motivos de seguridad rige sobre quienes fueron empleados de la residencia presidencial.

Al ser consultada sobre la supuesta prohibición para salir de Olivos que había denunciado Fabiola respondió: “Me consta que no. Fabiola salía. De hecho con Francisco en alguna oportunidad la acompañé”.

También hizo mención a que vio a la ex primera dama alcoholizada en tres oportunidades: “Una vez se acercó con una copa que después la tuve que esconder con Teresa. Otra vez la vi acercarse en ese estado, casi se desvanecía. La agarré y la llevé a su dormitorio”.

En tanto, acerca de su renuncia al trabajo de niñera del Francisco Fernández, señaló que fue después de una cruce entre la pareja: “Fue una discusión telefónica, o escuché que decían. Le dije a Fabiola que no estaba interesada en vivir estas situaciones, de quedar en el medio de discusiones. Ella consideró que renuncie y lo hice porque me llamaron de Secretaría porque ella había dado la orden de que yo había renunciado y de que no me podía quedar en la quinta de Olivos”.

La exniñera de Francisco, se presentó a las 10 en el quinto piso de los tribunales del barrio porteño de Retiro e ingresó a la fiscalía sin hacer declaraciones a la prensa. Su testimonio duró alrededor de una hora.