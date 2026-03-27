Acciones de YPF subieron 5,4% tras el fallo en EEUU, pero bonos cayeron y riesgo país superó los 610 puntos Los papeles de la petrolera avanzaron con fuerza tras la noticia. Esta jornada, la atención del mercado se centró en la colocación de deuda en pesos y en dólares.

El S&P Merval en dólares retrocedió, pero las acciones de YPF treparon con fuerza tras el fallo favorable a la Argentina por el juicio de la petrolera estatal en Nueva York. No obstante, los bonos cayeron y el riesgo país superó los 610 puntos básicos, mientras la atención del mercado local se centró en el interés inversor por los títulos en pesos y dólares que licitó este viernes el Ministerio de Economía.

El selectivo local avanzó 0,9% a 2.793.846,44 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares perdió 0,9% a 1.895,35 puntos, a partir de la fuerte suba del dólar contado con liquidación (CCL) a $1474,05. En el acumulado semanal, el S&P Merval subió 2,5% en pesos y 3,2% en dólares.

Las acciones anotaron mayoría de subas por hasta el 6,4% de la mano de Sociedad Comercial del Plata, seguida por Ternium 5,4% e YPF 5,4%. En contraste, Grupo Supervielle perdió 4,2%.

En Wall Street, los ADRs argentinos operan con mayoría de bajas de hasta 4,7% encabezados por Grupo Supervielle, seguido por Grupo Financiero Galicia 4,1% y Telecom 4%. En el otro extremo, YPF escaló 3,4% y Transportadora de Gas del Sur lo hizo 1,8%.

Al respecto, el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati, señaló que la sentencia vinculada a YPF resulta favorable para la Argentina desde el punto de vista financiero, pero que “no modifica de manera directa el valor operativo de la compañía”. “El impacto principal no pasa por la empresa en sí, sino por el frente fiscal y financiero del Estado”, agregó el especialista.

Lazzati entiende que si el Gobierno contemplaba la necesidad de aprovisionar recursos para hacer frente a ese eventual pago, “el fallo le quita presión a esa posibilidad en el corto plazo”, que esto implica una menor carga potencial sobre las cuentas públicas y una reducción de la presión sobre las reservas. “El resultado debería ser positivo para la deuda soberana argentina en dólares, especialmente para los Bonares y los Globales”, sentenció.

En esa línea, el Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, Damián Vlassich, aunqe los demandantes aún pueden intentar una última instancia ante la Corte Suprema de EEUU, el fallo “deja a la Argentina en una posición de fuerza inédita.

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En la Bolsa de Londres (LSE), los papeles de Burford Capital (BUR), la empresa británica de servicios financieros que habría cobrado una buena parte de la indemnización en caso de una victoria judicial, se derrumbaron 42,4% a £339. En Wall Street lo hicieron un 47,1% a un nuevo mínimo histórico de u$s4,14 tras conocerse la noticia.

Renta fija, licitación y contexto internacional

Por otro lado, los bonos soberanos cayeron casi en totalidad y retrocedieron hasta 1,3% en Nueva York, encabezados por el Global 2041. En solitario, el Bonar 2027 subió apenas 0,02%. Así, el riesgo país saltó 5,1% hasta los 615 puntos básicos.

La baja de los títulos en dólares acompañó la caída de los principales índices en Wall Street: Nasdaq perdió 2,2%; Dow Jones bajó 1,7% al igual que el S&P 500. En tanto el Russell 2000 se contrajo 1,8%.

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En cuanto al contexto internacional, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, aseguró que “el mercado sigue atentamente los acontecimientos en Medio Oriente”, a partir de los rumores alrededor de los 15 puntos de disputa en materia de negociaciones entre las partes involucradas, que continúan sin resolución.

“De continuar el conflicto, y estos precios de commodities, comenzará a sentirse a nivel mundial la presión sobre el costo de vida”, deslizó el especialista.

En el plano local, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale, remarcó que respecto al llamado a licitación del Tesoro Nacional para este viernes 27 de marzo, el mensaje central es la “profundización de la estrategia de financiamiento en moneda extranjera bajo jurisdicción local” por parte del Gobierno. MIRA TAMBIÉN Javier Milei hablará esta noche sobre el fallo de YPF en cadena nacional

En ese sentido, destacó la reapertura del Bonar 2027 (AO27), así como el lanzamiento del nuevo Bonar 2028, ambos con suscripción e integración exclusiva en dólares. “Esta decisión sugiere que el Gobierno busca consolidar la captura de liquidez en dólares del mercado doméstico, extendiendo la curva de rendimientos hacia 2028 y validando la capacidad de absorción de la plaza local sin depender del acceso a los mercados internacionales”, agregó.

Funcionarios de la administración Trump están analizando qué significaría para la economía un posible repunte de los precios del petróleo hasta los u$s200 por barril, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que indica que a un alto nivel están evaluando las posibles consecuencias de escenarios extremos para la guerra con Irán.