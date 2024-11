Declaró Leonardo Cositorto y dijo ser “totalmente inocente” El acusado de presunta estafa piramidal dio testimonio durante cuatro horas frente al Tribunal en Goya.

Leonardo Cositorto, el acusado por la presunta estafa piramidal, declaró durante cuatro horas frente al Tribunal de Goya y dijo ser “totalmente inocente” y que “nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”. La audiencia continuará por la tarde donde le realizarán preguntas.

Este lunes el creador de Generación Zoe declaró y el Tribunal, frente a la magnitud del hecho y del pedido del acusado, permitió el ingreso de la transmisión en vivo de medios de comunicación.

Pasadas las 8.30 Cositorto tomó la palabra y expresó: “Quisiera manifestar mi decepción y desacuerdo con la justicia y aquí en un juicio que considero nulo e ilegal”.

Según había explicado el acusado en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, este juicio no es válido ya que la causa está en la Corte Suprema de Justicia y todavía se tiene que determinar si esto es federal o provincial.

En este marco, sostuvo que se declara “totalmente inocente” y que “nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”. A su vez agregó: “No hice ningún tipo de estafa. A Goya solo vine solamente a dar un curso de coaching ontológico”.

Explicó que “todas las empresas se construyeron en forma legal” y que “los emprendimientos fueron llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable” pero que “se infiltraron personas dentro de nuestra organización”.

“La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el traiding era una pantalla y hasta yo hacía traiding”, argumentó.

Acerca de la cobertura del caso en los medios de comunicación señaló: “Me difamaron, también la comunidad evangélica me condenó siendo yo un pastor, fuimos difamados por las iglesias, por el sistema financiero, político y económico”.

Sobre el proceso judicial manifestó: “No me dejan traer pruebas, me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”.

Mencionó que tuvo situaciones de agresión y maltrato en Córdoba donde contó: “No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron”.

Como había anticipado a este medio, informó que va a iniciar acciones legales.

“No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato, firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar”, finalizó.

A partir de las 18.00 Cositorto se volverá a sentar frente al Tribunal para responder las preguntas.

A la espera de este momento, el acusado le dijo a NA que, pese a que “tapan cosas temas graves”, se sintió “muy cómodo y en paz”.

Fuente Noticias Argentinas