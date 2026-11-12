Una familia necesitó casi $1,7 millones para no ser pobre en octubre La canasta básica total aumentó un 3,5%, el registro más alto desde enero y el doble de la suba registrada en septiembre, según el Indec.

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, subieron por encima de la inflación general en octubre.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este jueves que la CBT subió 3,5% en el décimo mes del año, lo cual significó la variación más elevada desde enero.

De este modo, una familia compuesta por dos adultos jóvenes y dos niños en edad de la escuela primaria necesitó un ingreso mínimo de $1.690.000 para no ser considerada pobre. En el caso individual, para un adulto, ese mínimo fue de $546.437.

La variación acumulada en el año es de 29,1% y la interanual subió a 39,2%.

Fuente: Indec

En la indigencia, el umbral para una familia de cuatro fue de $761.261 (lo necesario solo para alimentarse, sin otros gastos). Para un adulto, fue de $246.363.

Se trata de una variación del 3,1% con respecto al mes anterior, de 29,1% en lo que va de 2026 y de 39,9% frente al mismo mes de 2025.

Fuente: Indec

En septiembre, el aumento de ambas canastas había sido de 1,7%, casi la mitad. No había un registro tan alto desde enero, cuando hubo un pico de 5,8% de suba de la CBA y de 3,9% en la CBT.

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Fuente: Indec

En paralelo, el Indec informó que la inflación marcó 2,2% en octubre. El dato llevó a la medición interanual al 33,1% y al acumulado en lo que va del año a 26,3 por ciento.

Sobre el cálculo

La Canasta básica alimentaria (CBA) del Indec toma en cuenta los requerimientos normativos

kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.

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Se trata de productos básicos como pan, galletitas de agua, arroz, harina, fideos, papa, azúcar, dulces y mermeladas, carnes, frutas y verduras, leche, ques, yogur, café, yerba, entre otros.

Aunque la CBA se valoriza cada mes con los precios relevados por el Índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA), es una referencia para todo el país.

