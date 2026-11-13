El Gobierno dispuso la concesión por peaje de nuevos tramos de rutas nacionales en 15 provincias A través de un decreto publicado este viernes, se instruyó a la Secretaría de Transporte a convocar a una licitación pública internacional en el plazo máximo de un año. El objetivo oficial es reducir el déficit del Estado y mejorar el mantenimiento con inversión privada.

El Gobierno nacional avanzó este viernes con su plan de reestructuración y privatización del mantenimiento de la infraestructura caminera, al anunciar que nuevos tramos de la Red Vial Nacional serán otorgados en concesión por peaje a empresas privadas. La medida se implementará bajo el paraguas del nuevo proyecto denominado “Red Federal de Concesiones”.

La oficialización de la medida llegó a primera hora de hoy a través del decreto 1358 publicado en el Boletín Oficial. Según la normativa procesada por la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Transporte será el organismo encargado de convocar a una licitación pública, de carácter nacional e internacional, en un plazo que no podrá superar el año.

De acuerdo a los fundamentos esgrimidos en el texto oficial, esta ambiciosa iniciativa procura “profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional”. El Ejecutivo argumenta que el ingreso de las empresas concesionarias permitirá “rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad”.

A su vez, el decreto hace especial hincapié en el factor económico, subrayando que el traspaso al sector privado resulta clave para coadyuvar “a la consecución de los objetivos de eliminación del déficit y de equilibrio de las cuentas del Estado Nacional”.

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El mapa de las rutas afectadas

El esquema de privatización abarca trazas estratégicas a lo largo y ancho de 15 provincias del país, incluyendo corredores logísticos fundamentales del NOA y centro de la Argentina. Las rutas alcanzadas por el decreto son:

Ruta 3: Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Ruta 9: Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.

Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy. Ruta 11: Santa Fe, Chaco y Formosa.

Santa Fe, Chaco y Formosa. Ruta 12: Entre Ríos.

Entre Ríos. Ruta 14: Corrientes y Misiones.

Corrientes y Misiones. Ruta 16: Santiago del Estero, Chaco y Salta.

Santiago del Estero, Chaco y Salta. Ruta 22: Buenos Aires y La Pampa.

Buenos Aires y La Pampa. Rutas 25 y 26: Chubut.

Chubut. Ruta 33: Buenos Aires.

Buenos Aires. Ruta 34: Jujuy y Salta.

Jujuy y Salta. Ruta 35: Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Ruta 38: Córdoba y La Rioja.

Córdoba y La Rioja. Ruta 50: Salta.

Salta. Ruta 60: Córdoba.

Córdoba. Rutas 81 y 86: Formosa.

Formosa. Ruta 89: Chaco y Santiago del Estero.

Chaco y Santiago del Estero. Rutas 120, 121 y 122: Corrientes.

Corrientes. Rutas 151 y 152: La Pampa.

La Pampa. Ruta 158: Córdoba.

Córdoba. Ruta 228: Buenos Aires.

Buenos Aires. Ruta 237: Neuquén.

Neuquén. Ruta A0017: Buenos Aires.