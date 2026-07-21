Designaron a Javier Lanari como director del Banco Nación El exsecretario de Comunicación y Prensa ocupará el lugar que dejó vacante Gonzalo Pascual. La designación fue oficializada mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial y el mandato se extenderá hasta febrero de 2028.

El Gobierno nacional designó a Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA), en reemplazo de Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia al cargo.

La medida quedó oficializada este martes mediante el decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma acepta la renuncia de Pascual con efecto retroactivo al 31 de enero de este año y agradece los servicios prestados durante su gestión. A su vez, establece la designación de Lanari con vigencia desde el 25 de junio de 2026 para completar un período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028.

Lanari se desempeñó hasta junio como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. Antes había ocupado el cargo de subsecretario de Prensa desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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Licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador, desarrolló gran parte de su carrera en medios de comunicación antes de incorporarse al Gobierno nacional.

Su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa se produjo a fines de junio, en el marco de la reorganización del área, cuando el Ejecutivo anunció la designación de Adrián Ravier como nuevo portavoz presidencial.

Con esta designación, Lanari se incorpora al directorio del Banco Nación para completar el mandato que se extenderá hasta el 4 de febrero de 2028.

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