La Selección Argentina volvió al país tras el Mundial y fue recibida por una multitud en Ezeiza El plantel albiceleste aterrizó este lunes pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de obtener el subcampeonato del Mundial 2026. Cientos de hinchas desafiaron el frío y la lluvia para darle una emotiva bienvenida al equipo.

La Selección Argentina regresó este lunes al país luego de alcanzar el segundo puesto en el Mundial 2026 y aterrizó pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La delegación arribó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibida con un operativo protocolar, mientras decenas de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal aérea para brindar su apoyo a los futbolistas que disputaron la final de la Copa del Mundo.

Tras descender del avión, los jugadores abordaron un micro descapotable desde el que saludaron a los fanáticos que los esperaban con banderas, camisetas y cánticos. A pesar del frío y la lluvia, cientos de personas acompañaron el paso de la delegación, generando una de las postales más emotivas del regreso. El afecto de los hinchas volvió a reflejar el fuerte vínculo entre el seleccionado y el público argentino.

El equipo volvió al país sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en el exterior, al igual que otros cuatro futbolistas. En cambio, sí regresaron el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. En una segunda aeronave llegaron las familias de los jugadores, que habían aterrizado previamente y aguardaban el reencuentro en el predio de la AFA en Ezeiza.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei había anticipado que decretaría un feriado el día que la AFA dispusiera una eventual celebración por el subcampeonato mundial. Sin embargo, por el momento la entidad que conduce el fútbol argentino no prevé realizar festejos oficiales y tampoco aceptaría la invitación del mandatario para visitar la Casa Rosada.

Argentina cerró su participación en la Copa del Mundo con una histórica campaña que la llevó nuevamente hasta la final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni cayó por 1 a 0 frente a España en el partido decisivo, disputado este domingo en el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Ferran Torres marcó el único gol del encuentro en el inicio del segundo tiempo suplementario y le dio a La Roja su segunda estrella mundial.