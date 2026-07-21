Tras el Mundial, el Gobierno reúne a su mesa chica para definir la agenda legislativa El encuentro busca delinear los proyectos prioritarios para después del receso de invierno. En la mira están la Ley de Propiedad Privada, la reforma del Banco Central y el recorte a los subsidios de gas.

Con la atención del país alejándose de la agenda mundialista, el Gobierno nacional vuelve a enfocar todas sus energías en el tablero político interno. Este martes, la mesa chica de la administración se congregará en la Casa Rosada para trazar la hoja de ruta y definir cómo avanzar con sus reformas clave en el Congreso una vez finalizado el receso invernal.

La cumbre está programada para las 13 horas, poco después de la habitual conferencia del vocero Adrián Ravier. El encuentro estará encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la presencia de figuras de peso: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Según trascendió desde el entorno oficial, el objetivo central es aprovechar los 15 días de inactividad de las comisiones legislativas para aceitar los proyectos y agilizar los debates venideros.

Los desafíos inmediatos: Propiedad Privada y Banco Central

El primer gran examen post-receso será el 6 de agosto. Ese día, el Senado intentará tratar nuevamente la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa tropezó la semana pasada al no conseguir los votos necesarios para habilitar la venta de tierras a extranjeros. Ante este escenario, el propio Javier Milei apuntó duramente contra la oposición, tildando de “enemigos del progreso” y “responsables de la decadencia argentina” a quienes rechazaron la medida.

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Para el mes de agosto también se espera el envío al Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), un texto redactado de manera personal por el Presidente. El proyecto busca revertir las modificaciones implementadas en 2012 y devolverle a la entidad una única función: preservar el valor de la moneda. De esta forma, se prohibiría terminantemente la asistencia al Tesoro para financiar déficit y se endurecerían las sanciones para los funcionarios que emitan dinero para auxiliar al fisco, además de blindar la estabilidad de las autoridades del organismo.

Tarifas, Inocencia Fiscal y trabas electorales

La apretada agenda parlamentaria del oficialismo se completa con los polémicos cambios al régimen de Zona Fría. El Gobierno pretende limitar los subsidios al gas exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, eliminando el beneficio para millones de usuarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En materia económica, el Ejecutivo enviará este jueves las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, buscando ampliar y reforzar el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias. Los detalles técnicos de esta medida serán explicados el miércoles mediante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.

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Finalmente, donde el oficialismo aún no logra destrabar el panorama es en la reforma electoral: las negociaciones siguen empantanadas ante la férrea resistencia de los bloques aliados, que se oponen a la eliminación de las PASO.

TN