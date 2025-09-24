Después del respaldo de Trump, Milei habla este mediodía en la Asamblea de la ONU y luego se reúne con Georgieva El presidente argentino expondrá durante 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios. Ratificaría el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel. Terminada su alocución, tiene cita con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso ante la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, en una jornada que estará marcada por la atención sobre posibles anuncios económicos. Será la segunda vez que hable en este espacio como jefe de Estado. Luego de su alocución, prevista para las 12.45, se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Según informó Noticias Argentinas, el mandatario argentino expondrá a las 12.45 (hora local), en un mensaje de 15 minutos en el que ratificaría el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel, y en el que incluiría referencias a la cuestión Malvinas y a la defensa de su plan económico de ajuste y reformas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que después de su discurso en la Asamblea, a las 14.30, se reunirá con Georgieva, quien ya el lunes celebró el apoyo brindado por la administración norteamericana a la Argentina.

Este martes, Milei recibió un fuerte espaldarazo de parte del presidente Donald Trump, quien lo apoyó públicamente tanto para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en Argentina como, incluso, para su reelección en 2027.

“Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: darle mi apoyo total“, aseguró Trump en declaraciones a la prensa tras su encuentro con Milei, al margen de la Asamblea de Naciones Unidas, de acuerdo con la agencia EFE.

El líder estadounidense también deslizó que su gobierno dará respaldo financiero a la Argentina, aunque sin detallar el mecanismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que equipos técnicos de ambos países “están hablando” y que los anuncios podrían quedar en manos del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La expectativa de asistencia financiera crece en un escenario de fuerte presión cambiaria, donde el Banco Central perdió más de 1.100 millones de dólares en reservas la semana pasada para contener el dólar, mientras se acercan vencimientos de deuda con acreedores privados por 4.400 millones de dólares en enero.

En paralelo, el Banco Mundial comunicó que acelerará desembolsos por 4.000 millones de dólares de un paquete de 12.000 millones comprometido en abril, lo que Caputo interpretó como un “gesto de confianza” hacia el plan económico oficial.

Tras su discurso en la ONU, Milei recibirá este miércoles por la noche el premio Ciudadano Global 2025 otorgado por el Atlantic Council, y el jueves cerrará su agenda neoyorquina con un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.