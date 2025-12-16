Sube el dólar y baja el riesgo país tras la modificación de esquema cambiario El billete verde opera a $1.480 en el segmento oficial tras el anuncio de que las bandas se ajustarán en base a la inflación.

El mercado financiero comenzó la jornada del martes bajo la influencia del nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central, mientras operadores y analistas evalúan cómo impactarán los cambios en la estrategia oficial sobre la estabilidad de las cotizaciones y la confianza.

La jornada inicia con subas en el dólar Banco Nación, que opera a$1.480, y en el dólar tarjeta, que se ubica en$1.924, ambas impulsadas por el ajuste del tipo de cambio tras el anuncio del Banco Central sobre la actualización mensual de las bandas cambiarias.

En tanto, el riesgo país profundiza su baja y se posiciona en 573 puntos, reflejando la reacción inmediata de los mercados frente a las nuevas medidas oficiales y la mayor confianza inversora.

Los bonos globales bajo Ley de Nueva York continúan la tendencia alcista tras los anuncios cambiarios del Banco Central. Antes de las 11 de la mañana, el Global 29 subía 0,23%, el Global 30 avanzaba 0,39% y el Global 35 ganaba 0,58% en precios, mientras que el Global 38 y el Global 41 presentaban incrementos de 0,64% y 0,62% respectivamente. Estas mejoras en los precios reflejan una disminución en los rendimientos y se traducen en una nueva baja para el riesgo país, que retrocede hasta 573 puntos y marca su menor nivel en semanas. El riesgo país mide la sobretasa que pagan los bonos globales argentinos respecto de los títulos estadounidenses.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló este martes el nuevo enfoque cambiario del Gobierno tras el reciente anuncio del Banco Central, que ajusta el valor del dólar en línea con la inflación. El funcionario explicó que el esquema de bandas se mantiene operativo, aunque se introdujo una modificación para mejorar su funcionamiento: la actualización del techo de la banda, en adelante, acompañará el índice de precios. Señaló que el cambio no implica una aceleración automática, sino que el techo se ajustará a la inflación mensual reportada.