Detuvieron a los pilotos de la avioneta narco que se estrelló cerca de Tucumán Los arrestaron en Rosario de la Frontera. Los investigadores hallaron en total un cargamento de 364 kilos de cocaína, porque encontraron bolsones que estaban enterrados en la finca. Así son cuatro los detenidos.

Detuvieron el miércoles por la tarde a los dos pilotos de origen boliviano de la avioneta narco que se estrelló en Salta y que permitió el secuestro de 364 kilos de cocaína: hallaron droga también enterrada en la finca del paraje San Felipe donde ocurrió el siniestro del Cessna.

A los sospechosos los atraparon en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, indicaron fuentes oficiales consultadas por Infobae. Se trata de las dos personas que iban a bordo de la aeronave y que escaparon en camionetas: llevaban dos mochilas cargadas con 100 kilos de cocaína, según indicaron los informantes. Ahora, se espera ahora que se fije audiencia para formalizar las imputaciones del caso.

Las detenciones de los pilotos del Cessna que se estrelló este miércoles, que pretendían escapar de la provincia en micro, las hizo personal de la Policía de Salta, luego de que la mayor parte de las tareas se centrara una finca ubicada en las cercanías de Rosario de la Frontera.

Allí, la Fiscalía Federal de Salta realizó extensa jornada de rastrillajes y tareas de inspección y confirmó el hallazgo de una importante cantidad de droga en el marco de la investigación por el siniestro de una avioneta cargada con cocaína. Había bolsones con estupefacientes enterrados.

De acuerdo con lo informado por el fiscal general Eduardo Villalba, el total de sustancia incautada asciende a 364 kilos de cocaína, y por el hecho ya había dos detenidos, por lo que la suma total de arrestados asciende a cuatro.

Según se precisó, la avioneta, con matrícula de Bolivia, intentó aterrizar en una pista clandestina ubicada dentro de una finca sin alambrado, situada antes del ingreso a Rosario de la Frontera, en una zona próxima a las rutas provinciales 3 y 31.

Durante la maniobra, la aeronave impactó contra un automóvil Volkswagen Gol Trend, lo que provocó un incendio que destruyó parte del vehículo y de la nave.

Eso no impidió que en el interior del avión los investigadores hallaron 136 kilos de cocaína distribuidos en bolsas plásticas.

Las pericias posteriores revelaron que el vehículo estaba vinculado a uno de los detenidos, quien al ser interrogado sostuvo como coartada que el auto le había sido robado minutos antes del accidente por un grupo de cuatro hombres armados. No obstante, los elementos recolectados en la escena permitieron establecer la conexión entre el rodado y la aeronave.

Durante la inspección, también se hallaron dispositivos de GPS y una antena satelital, ambos de fabricación boliviana, según indicó la fiscalía.

Para el movimiento de los restos del avión y del automóvil fue necesario el uso de maquinaria pesada, dado el estado en que quedaron tras el siniestro.

Droga enterrada

El trabajo en el lugar continuó por varias horas, con personal de la Policía de la Provincia de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional peinando la zona palmo a palmo.

Esa labor permitió localizar, enterrada en un sector de la finca, otra carga de droga. Se trataba de más de 228 kilos de cocaína prensada en ladrillos que llevaban la marca “Prada”, lo que elevó el total de sustancia secuestrada a 364 kilos.

El operativo contó con la intervención de la jueza federal de Garantías Nº2, Mariela Giménez, quien dispuso las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal Villalba, acompañado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, destacó “la profesionalidad y entrega de los efectivos de las tres fuerzas, cada uno en su ámbito de incumbencia, lo que ha permitido peinar la zona y reunir importantes evidencias”.

