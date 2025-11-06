Javier Milei llegó a Estados Unidos para el America Business Forum El presidente arribó a Miami este jueves por la madrugada tras una escala de dos horas en Lima que, en principio, no estaba en los planes, pero que tampoco modificó sustancialmente el viaje. El mandatario hablará en la cumbre que ya inauguró su par norteamericano Donald Trump y de la que participará también el astro rosarino Lionel Messi.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Miami, a donde arribó este jueves por la madrugada tras una escala de dos horas en Lima (Perú) que, en principio, no estaba prevista pero que tampoco modificó sustancialmente el viaje. El mandatario hablará en el America Business Forum, que ya inauguró su par norteamericano Donald Trump y de la que participará también el astro rosarino Lionel Messi.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Milei llegó a Miami a las 2.45 (hora de Argentina) y fue recibido por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15.30 desde el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, tuvo una sorpresiva escala de dos horas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

Milei será orador en la cumbre de la que también participan María Corina Machado (dirigente opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), el actor Will Smith y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

En esta ocasión no está previsto un encuentro con Trump, ni siquiera un cruce porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

Luego del Forum, el presidente argentino viajará a Nueva York con dos objetivos, uno personal y otro de Estado. El primero es agradecer el último triunfo electoral de La Libertad Avanza en la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. El segundo es conseguir inversiones para la Argentina: asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).