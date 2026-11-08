Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte al papa León XIV a horas de su llegada a la Argentina El sospechoso, un obrero de 49 años, fue apresado tras un allanamiento de urgencia en Pilar. La Policía Federal logró rastrear su ubicación en menos de 24 horas a través de un dispositivo tecnológico de inteligencia. El Sumo Pontífice arriba hoy al país.

Un hombre de 49 años fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV en la antesala de su histórica visita a la Argentina. La captura se concretó en tiempo récord: tras recibir una denuncia anónima, los efectivos de seguridad lograron identificar, ubicar y apresar al sospechoso en menos de 24 horas.

La investigación se originó el último viernes 6 de noviembre, a raíz de un llamado de alerta recibido en el Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) 911 de La Plata. A partir de ese momento, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal desplegaron un operativo contrarreloj para determinar quién estaba detrás de las intimidaciones. Las tareas de inteligencia incluyeron el análisis de fuentes abiertas de información en internet, vigilancias e intervenciones telefónicas.

La pieza clave para dar con el paradero del acusado fue la utilización de un dispositivo conocido como “IMSI Catcher”, una tecnología que permite rastrear teléfonos móviles. Con esta herramienta, el personal especializado logró ubicar en tiempo real el celular desde el que se habrían emitido las amenazas. Con esa información, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó un allanamiento de urgencia.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Carlos Morel, en el barrio de Villa Rosa. Allí, las autoridades detuvieron al sospechoso, quien se desempeña como obrero, y secuestraron el teléfono celular directamente vinculado con el caso. En el lugar también se incautaron otros dispositivos móviles y un dron. Según destacó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), todo el operativo fue fruto de un trabajo coordinado con la Justicia que se resolvió en menos de un día. El detenido quedó imputado por el delito de amenazas y será indagado en las próximas horas.

El grave incidente de seguridad trascendió mientras León XIV cumplía con sus últimas actividades en Uruguay. A pesar del tenso clima, el Sumo Pontífice llega este domingo a la Argentina para dar inicio a una intensa gira que se extenderá hasta el miércoles e incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, bajo un estricto operativo de custodia.

TN