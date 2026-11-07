Encontraron la posible escena del crimen de Nancy Godoy Los investigadores encontraron el lugar donde -creen- fue asesinada la maestra. Está a unos 10 metros de donde apareció el cadáver. También localizaron una prenda con tajos. Por el femicidio hay 5 detenidos

El expediente por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural que fue asesinada en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, sigue creciendo. En los últimos días, los investigadores lograron una serie de hallazgos de gran importancia para la causa, que podrían aportar más precisiones sobre cómo y por qué mataron a la docente.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, encontraron la escena principal del crimen en el paraje Malezal, a unos diez metros del sitio donde había sido hallado el cuerpo de la víctima.

Pero no fue lo único: durante los peritajes realizados en el sector, el personal a cargo de la investigación que comandan los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González encontró una prenda con cortes, más restos humanos y cabellos que pertenecerían a la víctima. Todo este material deberá ser sometido a estudios para confirmar la sospecha.

De acuerdo con lo que trascendió, se trata de un pantalón con tajos visibles, mechones de cabello y la mano izquierda, que según reveló la autopsia, le amputaron a Nancy. Todos estos elementos fueron preservados para su cotejo de ADN.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía

De manera paralela al rastrillaje, el peritaje técnico realizado sobre el teléfono celular de la docente arrojó un hallazgo relevante para la Fiscalía: una selfie fechada con fecha del 10 de octubre, es decir tres días después de la desaparición de la docente rural.

El registro fotográfico se convirtió en un elemento clave para la causa, ya que permitirá acotar la franja temporal en la que se produjo el femicidio y contrastar las declaraciones testimoniales prestadas por los acusados y los testigos.

Por el femicidio, hay cinco sospechosos detenidos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

MIRA TAMBIÉN Una alumna insultó y empujó a una docente durante una clase en San Fernando

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que la mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Fuente Infobae