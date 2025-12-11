Detuvieron a un joven por estar acusado de amenazar de muerte a Javier Milei El hombre de 21 años administraba una cuenta en redes sociales a la que se le atribuyen comentarios contra el jefe de Estado.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles en La Matanza a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales. El detenido tiene 21 años, es conocido bajo el pseudónimo “Martiancorp” y administraba una cuenta a la que se le atribuyen comentarios contra el mandatario. Desde el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza afirmaron que el operativo, que fue supervisado por la conducción del Ministerio de Seguridad, tuvo lugar como parte de las acciones para “prevenir y combatir hechos violentos de índole terrorista”.

Según indicaron fuentes de la Policía Federal, la investigación había iniciado en septiembre, luego de que se conociera un mensaje intimidante. “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”, se lee en en el mensaje, difundido por la fuerza. Así, la División Seguridad Presidencial alertó sobre el posteo a la División Delitos Constitucionales.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Julián Ercolini, intervino en la investigación y ordenó a la División Delitos Constitucionales profundizar las tareas para identificar al responsable del mensaje. De esta manera, los investigadores realizaron un análisis de datos y confirmaron que el joven administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas. También se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados.

“Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo de Martín Alejandro Ramos, ordenó el allanamiento del inmueble, operativo durante el cual se concretó la detención del sospechoso”, dijeron desde la policía.

Fuente La Nación