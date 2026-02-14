Detuvieron al periodista Quique Felman en Estados Unidos El cronista fue demorado en Miami en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a transferencias millonarias y su rol como promotor de un casino en Las Vegas. Tras presentar documentación, recuperó la libertad, pero la causa sigue bajo análisis.

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue demorado en los últimos días en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de activos. El caso generó fuerte repercusión mediática y aún se encuentra bajo análisis de las autoridades estadounidenses.

Según trascendió en medios nacionales, la investigación se habría iniciado a partir de una transferencia por un millón de dólares vinculada a actividades comerciales paralelas a su labor periodística. Los investigadores pusieron la lupa sobre el destino final de esos fondos y sobre la relación del cronista con un casino ubicado en Las Vegas.

De acuerdo a la información difundida, Felman habría actuado como “promotor” del establecimiento, acercando figuras del deporte argentino para generar presencia VIP en el lugar. En ese marco, los invitados habrían recibido viajes y estadía pagos, además de sumas en dólares para utilizar en las salas de juego.

Demora en Miami y liberación

El periodista fue demorado al arribar a Miami mientras se evaluaba la documentación vinculada a las operaciones financieras bajo sospecha. Tras presentar respaldos contables, recuperó la libertad y no tendría restricciones para abandonar Estados Unidos, por lo que planea regresar a la Argentina en las próximas horas.

Desde su entorno señalaron que la situación judicial fue aclarada en esta instancia, aunque el expediente continuaría bajo revisión administrativa por parte de las autoridades estadounidenses.

El rol como nexo con figuras del fútbol

Las versiones periodísticas indican que el cronista habría funcionado como intermediario entre el casino y exfutbolistas, representantes y otras personalidades del ambiente del fútbol, con el objetivo de promocionar el establecimiento y atraer jugadores de alto perfil.

Entre los nombres mencionados en trascendidos figuran exjugadores de renombre y personas vinculadas al fútbol profesional, aunque hasta el momento no se difundieron imputaciones formales contra terceros.

Una causa que sigue bajo análisis

La detención preventiva del periodista generó repercusión en el ambiente deportivo y mediático, con versiones sobre posibles otras personas involucradas en maniobras similares. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales sobre nuevas detenciones o acusaciones formales.

La situación procesal de Felman continuará bajo evaluación de la Justicia estadounidense, mientras se espera que en los próximos días se conozcan mayores precisiones sobre el avance de la causa.