Día clave en el juicio por Maradona: declara Dalma y rompen el silencio dos de los acusados La audiencia de este martes asoma como una de las más relevantes del debate oral en San Isidro. Además del esperado testimonio de la hija del "Diez", brindarán declaración indagatoria los coordinadores médicos Nancy Forlini y Mariano Perroni.

El juicio oral para determinar las responsabilidades penales en torno a la muerte de Diego Armando Maradona transita este martes una de sus jornadas más trascendentales en los tribunales de San Isidro. Desde que se reanudó el debate, la atención se concentra en la lista de comparecencias programadas para hoy, la cual incluye voces centrales para reconstruir los últimos días del astro futbolístico.

La mayor expectativa está puesta en la declaración de Dalma Maradona, quien asiste en calidad de querellante en la causa. A lo largo de los últimos años, la hija del ídolo ha sido una de las voces más activas e insistentes en el reclamo de justicia. Se prevé que su testimonio aporte detalles reveladores sobre cómo se tomaron las decisiones durante la polémica internación domiciliaria que su padre atravesó en el country San Andrés de Tigre, previa a su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

La palabra de los imputados y auditores

Otro de los puntos neurálgicos de la audiencia será la declaración de dos de los siete profesionales de la salud imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”. Para la fiscalía, ambos formaron parte del engranaje médico que dejó a Maradona en una situación de total desamparo sanitario.

Mariano Perroni: Quien se desempeñara como coordinador de enfermeros durante la internación domiciliaria brindará su testimonio y, según adelantaron fuentes vinculadas al caso, está dispuesto a responder las preguntas de todas las partes involucradas.

Quien se desempeñara como coordinador de enfermeros durante la internación domiciliaria brindará su testimonio y, según adelantaron fuentes vinculadas al caso, está dispuesto a responder las preguntas de todas las partes involucradas. Nancy Forlini: La excoordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, quien funcionaba como nexo entre la empresa prepaga, la familia y los médicos tratantes, también declarará, aunque bajo una estrategia más restrictiva: solo contestará las preguntas formuladas por sus propios abogados defensores.

A estas indagatorias se sumará el testimonio de Gabriel Charovsky, exjefe de Autorizaciones y Auditoría Médica de Swiss Medical Group hasta mediados de 2025. Su palabra resulta clave para que el tribunal comprenda los mecanismos internos de autorización, control y auditoría de las prestaciones médicas otorgadas al exfutbolista.

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Tensión, contradicciones y pedido de detención

La jornada de este martes llega precedida por una audiencia previa de alto voltaje. La semana pasada declararon Walter Espeche (auditor médico) y Nelsa Marilyn Pérez (coordinadora administrativa de Medidom, la empresa contratada para los cuidados domiciliarios).

El testimonio de Pérez estuvo marcado por severas contradicciones, a tal punto que el abogado de la querella, Fernando Burlando, solicitó su inmediata detención por presunto falso testimonio. Si bien el tribunal rechazó el planteo por considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle ese delito in situ, la declaración dejó tela para cortar.

Ante los jueces, Pérez intentó desligar responsabilidades argumentando que Perroni no tenía facultades para indicar medicación, ordenar estudios ni disponer internaciones, limitando su accionar estrictamente al área de enfermería. Además, justificó que la presencia de los enfermeros no era permanente bajo la excusa de que Maradona “se sentía invadido”. Por su parte, Espeche detalló cómo fue el proceso burocrático de autorización de prestaciones requeridas durante aquel trágico mes de noviembre de 2020.

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TN