Caso Agostina Vega: la Justicia define el rol de los tres detenidos en el crimen y el encubrimiento La investigación avanzó con la captura de una tercera implicada. La fiscalía sostiene que el principal acusado, Claudio Barrelier, no actuó solo. Sus presuntos cómplices están señalados por aportar el vehículo para trasladar el cuerpo y ocultar pruebas clave.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en la provincia de Córdoba, registró avances significativos en las últimas horas a partir de la detención de una tercera persona implicada en el hecho. Para la fiscalía a cargo de la instrucción, la hipótesis principal es clara: el autor material del crimen no actuó solo y contó con una red de apoyo para intentar garantizar su impunidad.

La nueva detenida en el marco de la causa es Soledad Andreani, quien quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado. Esta misma calificación legal recae sobre Osvaldo Fassetta, el segundo capturado, mientras que Claudio Gabriel Barrelier permanece señalado como el principal y único autor material del femicidio.

Los roles en el crimen y el encubrimiento

De acuerdo con la reconstrucción que llevan adelante los investigadores, cada uno de los detenidos cumplió una función específica en la secuencia posterior al asesinato:

Claudio Gabriel Barrelier: Es el principal acusado del femicidio. Tras haber estado internado, fue dado de alta, se encuentra en buen estado de salud y ya solicitó prestar una nueva declaración testimonial frente al fiscal de la causa, Raúl Garzón. MIRA TAMBIÉN Encontraron muerto a un directivo de una empresa de Martín Menem

Soledad Andreani: Es la expareja de Barrelier y la tercera detenida. La fiscalía la apunta por haberle prestado su automóvil, un Ford Ka de color negro, vehículo en el que el acusado habría trasladado el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue hallado. Además, se la acusa de haber lavado el rodado luego de que le fuera devuelto, con la intención de borrar rastros.

Osvaldo Fassetta: Conocía a Barrelier desde hace pocos meses y compartía domicilio con el ex empleado municipal. Los investigadores lo señalan como la persona encargada de ocultar pruebas que resultan de suma importancia para el desarrollo de la causa.

Secreto de sumario y la estrategia de las defensas

Actualmente, el expediente continúa bajo estricto secreto de sumario. Las próximas horas serán de carácter crucial para el avance de la investigación, ya que podrían definirse nuevas detenciones y se llevarán a cabo las indagatorias de los acusados.

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Mientras tanto, los abogados defensores ya comenzaron a delinear sus estrategias. Marina Romano, representante legal de Andreani, dialogó con la prensa minutos después de concretarse la captura de la mujer: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”. Respecto a los cargos, la letrada advirtió: “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”.

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