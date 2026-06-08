El Gobierno ratifica que Adorni dará a conocer su declaración jurada antes del 15 de junio Desde la Casa Rosada aseguran que la presentación se realizará en los próximos días. La medida busca poner fin a las versiones y cuestionamientos surgidos en torno a los bienes del funcionario.

Si bien ya pasó un mes desde que Javier Milei aseguró que Manuel Adorni presentaría su declaración jurada “en los próximos días”, en Casa Rosada confirmaron que “seguramente” será esta semana.

De esta manera, el Gobierno confía en poner fin a más de tres meses de especulaciones y cuestionamientos alrededor de la situación patrimonial del funcionario.

“Terminan de revisarla y se manda. Va a estar todo bien. Explicado lo que tenga que explicarse”, subrayaron este lunes en Balcarce 50. Cerca del jefe de Gabinete habían fijado como fecha límite el 15 de este mes para entregar la documentación.

El plazo establecido se superpone con el inicio del Mundial 2026, que tendrá su partido inaugural este jueves 11 a las 14. Desde el Ejecutivo aclararon que se trata de una coincidencia, pero en algunos despachos de la Casa de Gobierno confían en que la importancia del evento deportivo dejará el tema en segundo plano.

MIRA TAMBIÉN Caso Agostina Vega: la Justicia define el rol de los tres detenidos en el crimen y el encubrimiento

“Era previsible que iba a buscar el momento de menor repercusión posible″, habían asegurado días atrás.

Independientemente del contenido de su declaración jurada, Manuel Adorni podría ser citado a brindar declaración indagatoria por la Justicia federal. (Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu)

Si bien Adorni evitó adelantar públicamente detalles de su declaración de bienes, el funcionario planea apelar a una herencia de su padre y a ingresos previos de su esposa, Bettina Angeletti, para justificar parte de los fondos investigados por la Justicia.

A principios de mayo, el propio Milei había protagonizado una defensa férrea del jefe de Gabinete: “Adorni es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.

MIRA TAMBIÉN Récord histórico de donación de órganos: 228 trasplantes en un mes

Fuente: TN