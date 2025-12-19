Día clave en el Senado: el oficialismo busca dictamen para el presupuesto 2026 y la “inocencia fiscal” Las comisiones de Presupuesto y de Justicia se reúnen desde las 9 de la mañana con el objetivo de firmar los despachos de ambos proyectos. La intención del Gobierno es llevarlos al recinto en una sesión especial el próximo 26 de diciembre.

El Senado de la Nación se prepara para vivir este viernes una jornada decisiva para el futuro económico del Gobierno. El oficialismo pondrá en marcha la maquinaria legislativa en las comisiones con el objetivo de conseguir hoy mismo el dictamen para el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario, dos iniciativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

La actividad parlamentaria comenzará a las 9:00, momento en que se constituirá la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el dictamen del proyecto conocido como “Inocencia Fiscal”.

Apenas una hora más tarde, a las 10:00, será el turno de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí, el oficialismo buscará emitir el despacho favorable del Presupuesto 2026, con la firme intención de habilitar el tratamiento de ambos temas en el recinto en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

Un escenario complejo

El desembarco de estos proyectos en la Cámara Alta ocurre tras una media sanción en Diputados marcada por la tensión política. El texto del Presupuesto llega al Senado sin la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos puntos que el Ejecutivo considera “incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal” pero que no lograron pasar el filtro de la oposición en la Cámara Baja.

Si bien La Libertad Avanza demostró capacidad para construir mayorías, los acuerdos con gobernadores y bloques aliados han mostrado cierta fragilidad en los puntos más sensibles.

En el Senado, el panorama asoma aún más desafiante. Aunque la Casa Rosada presiona para acelerar los tiempos y cumplir con el calendario legislativo, fuentes del oficialismo admiten en privado que reunir los votos necesarios para la aprobación final “no será sencillo”.