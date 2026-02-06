Día clave en la CGT: la cúpula sindical define si convoca a un nuevo paro general contra la reforma laboral El Consejo Directivo se reúne este viernes a las 11 en la sede de Azopardo. La discusión interna está marcada por la fractura entre el sector dialoguista, que apuesta a la negociación en el Senado, y el ala combativa de Pablo Moyano, que exige una huelga inmediata.

La sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la calle Azopardo, será este viernes a las 11:00 el escenario de una decisión determinante para el clima social y político de las próximas semanas.

El Consejo Directivo de la central obrera fue convocado de urgencia ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. El objetivo del encuentro es claro: resolver si se profundiza el plan de lucha mediante un paro nacional o si se opta por una movilización masiva hacia el Congreso el día del debate.

La fractura interna: negociación o ruptura

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la cumbre llega atravesada por una evidente “fractura estratégica” entre las dos almas que conviven en la conducción:

El sector “dialoguista”: Representado por los “Gordos” e “Independientes”, con figuras como Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA). Durante las últimas semanas, este grupo priorizó el cabildeo político con gobernadores y senadores, buscando introducir modificaciones técnicas al proyecto para atenuar el impacto sobre los derechos colectivos. MIRA TAMBIÉN La abogada detenida en Brasil por gestos racistas grabó un video: “Estoy muerta de miedo”

El ala combativa: Liderada por Pablo Moyano (Camioneros) y respaldada por los gremios del transporte y las dos CTA. Este sector considera que la vía parlamentaria es insuficiente ante un avance que ven como “irreversible” y reclaman un cese de actividades inmediato.

El poroteo en el Senado

La decisión final dependerá del análisis fino que hagan los sindicalistas sobre la lealtad de los bloques provinciales en la Cámara Alta. La incertidumbre es alta: a pesar de las gestiones, el respaldo de los mandatarios peronistas no ha sido unánime, lo que reduce el margen de negociación real de los dialoguistas y da argumentos a quienes piden ir al choque directo.

El peso de la historia

La posibilidad de un paro general evoca momentos críticos de la historia reciente donde la CGT jugó un rol central frente a intentos de flexibilización laboral:

2000: Las huelgas contra la “Ley Banelco” del gobierno de De la Rúa, en medio del escándalo de sobornos.

2017: La resistencia a la reforma de Mauricio Macri, que terminó con el retiro del proyecto tras jornadas de violencia y paros.

2024: El paro récord realizado a solo 45 días de la asunción de la actual gestión. MIRA TAMBIÉN El Senado oficializó la sesión especial para tratar la reforma laboral como único tema

La definición de hoy determinará si la CGT se mantiene como un interlocutor político o si asume el rol de vanguardia en la resistencia social contra las reformas estructurales del oficialismo.