El Senado oficializó la sesión especial para tratar la reforma laboral como único tema Ese día desde las 11 de la mañana comenzará la discusión en el recinto de la Cámara alta. Como se espera un largo debate, no incluyeron en el temario ni la ley de Glaciares ni la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

La vicepresidenta de la Nación en su carácter de titular del Senado nacional, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en la agenda del debate: el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se abrirán por primera vez en lo que va del año desde las 11 de la mañana.

Según publicó el sitio Parlamentario, legisladores del oficialismo enviaron una nota solicitando la sesión. Esa comunicación lleva las firmas de Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila.

Para la sesión del miércoles no se incluyeron ni la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica ni el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (ley de Glaciares).

MIRA TAMBIÉN Punto por punto, qué establece el nuevo acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos





Se estima que el debate de la reforma laboral demandará demasiado tiempo, sobre todo si se discuten modificaciones en el texto definitivo.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, añadió.







