Día del Padre: las ventas minoristas cayeron un 0,3% pese a las fuertes promociones y el financiamiento El ticket promedio se ubicó en $78.986. En un contexto de consumo retraído, los compradores priorizaron artículos económicos y el pago en cuotas. Librería e Indumentaria lideraron los leves repuntes sectoriales, según el relevamiento de CAME.

La celebración del Día del Padre 2026 arrojó un balance comercial que reflejó el impacto directo del enfriamiento del consumo a nivel nacional. Las ventas minoristas cayeron un 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, a pesar de que más del 80% de los comercios implementaron promociones especiales para intentar traccionar la demanda.

De acuerdo con el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que relevó a 189 establecimientos en todo el país, las principales apuestas de los locales pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado. Sin embargo, estas herramientas chocaron de frente con la cautela generalizada de los compradores, enfocados en resguardar el presupuesto del hogar.

En este escenario, el ticket promedio de compra fue de $78.986. Las operaciones se concentraron mayoritariamente en los artículos más económicos de cada rubro y en mercadería en liquidación.

Con este resultado, la evolución de las ventas por el Día del Padre se mantiene en terreno negativo por cuarto año consecutivo. La contracción del 0,3% de este 2026 se suma a las caídas previas del 1,7% en 2025 y del profundo 10,2% registrado en 2024.

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El termómetro de los comerciantes

La percepción en los mostradores fue marcadamente heterogénea, pero con un claro sesgo hacia la moderación:

38,1% consideró que la fecha tuvo un impacto moderado.

consideró que la fecha tuvo un impacto moderado. 36,5% evaluó que aportó algo de movimiento, pero insuficiente.

evaluó que aportó algo de movimiento, pero insuficiente. 18,0% sentenció que la celebración no generó ningún estímulo en la facturación.

sentenció que la celebración no generó ningún estímulo en la facturación. 7,4% afirmó que la jornada fue determinante para traccionar su actividad.

Desempeño por sectores

Repitiendo el patrón observado el año anterior, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo, aunque con márgenes sumamente acotados.

Rubro Comercial Variación Interanual (2025 vs 2026) Tendencia Librería +2,1% Alza Indumentaria +2,1% Alza Electro, audio y video +0,8% Alza Calzado y marroquinería +0,4% Alza Cosmética y perfumería -3,8% Baja Equipos, periféricos y celulares -6,1% Baja

El detalle rubro por rubro: