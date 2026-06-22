La celebración del Día del Padre 2026 arrojó un balance comercial que reflejó el impacto directo del enfriamiento del consumo a nivel nacional. Las ventas minoristas cayeron un 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, a pesar de que más del 80% de los comercios implementaron promociones especiales para intentar traccionar la demanda.
De acuerdo con el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que relevó a 189 establecimientos en todo el país, las principales apuestas de los locales pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado. Sin embargo, estas herramientas chocaron de frente con la cautela generalizada de los compradores, enfocados en resguardar el presupuesto del hogar.
En este escenario, el ticket promedio de compra fue de $78.986. Las operaciones se concentraron mayoritariamente en los artículos más económicos de cada rubro y en mercadería en liquidación.
Con este resultado, la evolución de las ventas por el Día del Padre se mantiene en terreno negativo por cuarto año consecutivo. La contracción del 0,3% de este 2026 se suma a las caídas previas del 1,7% en 2025 y del profundo 10,2% registrado en 2024.
El termómetro de los comerciantes
La percepción en los mostradores fue marcadamente heterogénea, pero con un claro sesgo hacia la moderación:
- 38,1% consideró que la fecha tuvo un impacto moderado.
- 36,5% evaluó que aportó algo de movimiento, pero insuficiente.
- 18,0% sentenció que la celebración no generó ningún estímulo en la facturación.
- 7,4% afirmó que la jornada fue determinante para traccionar su actividad.
Desempeño por sectores
Repitiendo el patrón observado el año anterior, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo, aunque con márgenes sumamente acotados.
|Rubro Comercial
|Variación Interanual (2025 vs 2026)
|Tendencia
|Librería
|+2,1%
|Alza
|Indumentaria
|+2,1%
|Alza
|Electro, audio y video
|+0,8%
|Alza
|Calzado y marroquinería
|+0,4%
|Alza
|Cosmética y perfumería
|-3,8%
|Baja
|Equipos, periféricos y celulares
|-6,1%
|Baja
El detalle rubro por rubro:
- Indumentaria y Librería: Fueron los motores de la fecha (+2,1%). En ropa, las ventas se concentraron a último momento (viernes a la tarde y sábado), con fuerte dependencia de las tarjetas de crédito para la compra de remeras, gorras y riñoneras. En las librerías, los clientes priorizaron los descuentos en efectivo por encima de las cuotas, buscando títulos de negocios, finanzas e historia.
- Electrodomésticos y Calzado: Mostraron subas marginales (+0,8% y +0,4%). En tecnología, el consumo se orientó hacia precios muy accesibles como auriculares y parlantes Bluetooth con descuentos agresivos. En calzado, los comerciantes reportaron una rentabilidad casi nula, sacrificada para poder ofrecer promociones y mover el stock.
- Perfumería y Celulares: Registraron las mayores caídas (-3,8% y -6,1%). El sector cosmético sufrió el impacto de la migración de los clientes hacia los canales digitales en busca de mejores precios, utilizando los locales físicos únicamente como espacio de prueba. Por su parte, la venta de celulares y accesorios tecnológicos no logró repuntar frente al fuerte peso del contexto económico general.