Diputados confirmó la sesión de este martes para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni La Cámara baja se reunirá desde las 14 para tratar seis proyectos que exigen explicaciones del jefe de Gabinete sobre presuntas irregularidades y su situación patrimonial. Tres iniciativas promueven una moción de censura para apartarlo del cargo.

La Cámara de Diputados de la Nación llevará a cabo este martes una sesión clave en la que se resolverá si avanza o no el pedido de interpelación contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El encuentro legislativo está convocado para las 14:00 horas.

La citación oficial, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Francisco Pagán, y establece una agenda de debate centrada exclusivamente en el accionar del funcionario nacional.

Las acusaciones y el temario a tratar

El cronograma previsto para la jornada legislativa incluye el tratamiento de seis proyectos de resolución impulsados por distintos bloques. El objetivo principal de las iniciativas es citar al jefe de Gabinete al recinto para que brinde explicaciones detalladas frente a los diputados sobre presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado y el manejo de fondos públicos.

A su vez, los legisladores exigen que el funcionario rinda cuentas sobre diversas cuestiones estrictamente relacionadas con su declaración jurada y su situación patrimonial actual. Estos pedidos de informes se dan en el marco de una investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La amenaza de la moción de censura

El escenario político para Adorni podría agravarse severamente durante el debate parlamentario. Según los detalles del temario, tres de los seis proyectos de resolución que se discutirán no solo exigen su comparecencia, sino que también abren la puerta a iniciar una “moción de censura”.

Esta herramienta constitucional, en caso de avanzar y conseguir los consensos necesarios dentro del recinto, tiene como objetivo final exigir que el funcionario abandone su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Noticias Argentinas