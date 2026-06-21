La construcción privada atraviesa una fuerte retracción: cae la actividad y reina la cautela por el futuro Casi sin obra pública y afectados por la suba de costos, el 67% de los profesionales reportó bajas en el trabajo durante los últimos doce meses. Las obras de pequeña escala y las refacciones se mantienen como el único motor de una industria que ya perdió más de 80 mil empleos.

La industria de la construcción privada en la Argentina atraviesa un periodo de marcada retracción y cautela. En un escenario económico sumamente complejo, caracterizado por la paralización casi total de la obra pública a nivel nacional, la mayor parte del sector registra un freno en su actividad y exhibe una fuerte moderación en las expectativas de recuperación a corto plazo.

Según el último Estudio de Opinión Construya, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el 67% de los profesionales del país vinculados al rubro sufrió una disminución en su nivel de trabajo durante los últimos doce meses. Esta cifra representa un agravamiento del panorama, ya que marca un incremento de cinco puntos porcentuales en la percepción negativa respecto a la medición previa realizada en noviembre de 2025.

El relevamiento, que incluyó la visión de 370 integrantes de toda la cadena de valor (arquitectos, desarrolladores, constructores e ingenieros), arrojó que apenas un 10% de los encuestados percibió una mejora en su actividad, mientras que solo un 23% logró mantenerse estable.

Los costos en alza y el impacto directo en el empleo

A la hora de evaluar los factores críticos que frenan el desarrollo del sector, los actores de la cadena productiva coinciden en señalar el constante incremento en el costo de los materiales y la mano de obra como el obstáculo principal. De acuerdo a los datos oficiales del INDEC, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó un 2,7% en mayo, acumulando una suba del 12,8% en lo que va del año (apenas por debajo de la inflación general del 14,7%) y registrando una variación interanual del 29%.

A los altos costos se le suma la baja demanda del mercado y una drástica caída en el nivel de empleo. Un informe elaborado por Misión Productiva, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), advierte que la construcción es el área laboral más afectada en lo que va de la actual gestión nacional, con la pérdida de 81.295 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y febrero pasado.

Expectativas divididas y el refugio en obras menores

De cara al próximo año, el optimismo que solía caracterizar a mediciones anteriores se ha diluido. Hoy, las opiniones están divididas en tercios casi exactos: un 34% espera una mejoría, otro 34% cree que la actividad se mantendrá igual y un 32% vaticina una caída aún mayor. A nivel sectorial, mientras que los ingenieros y los distribuidores de materiales mantienen una postura más positiva, los arquitectos y maestros mayores de obras se muestran marcadamente pesimistas.

Ante la escasez de crédito y financiamiento (el 39% del mercado apela a la autofinanciación como modalidad de pago), el sector logra sostenerse casi exclusivamente gracias al impulso de las obras privadas pequeñas y medianas (45%) y a las refacciones o ampliaciones (35%). La obra pública, en contrapartida, quedó reducida a representar apenas el 5% de la demanda actual.

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