Insaurralde, de nuevo bajo la lupa: Jesica Cirio acusó “manipulación” de los videos y la Justicia allanó propiedades de la modelo Tras la viralización de imágenes en las que aparecen fajos de dólares guardados en una propiedad que Jesica Cirio compartía con Martín Insaurralde, la modelo y conductora publicó un descargo y aseguró que sus ingresos están declarados y que los videos están retocados digitalmente. Paralelamente, allanaron propiedades en Palermo y Banfield, donde ahora cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, la última pareja de Cirio.

Tras la difusión de una serie de videos en los que aparecen importantes cantidades de dólares guardadas en distintos sectores de una propiedad que compartían Martín Insaurralde y su, por entonces, esposa, Jesica Cirio, la modelo publicó un descargo en el que aseguró que sus ingresos están declarados, que las imágenes fueron retocadas y que es víctima de extorsión. Paralelamente, la Justicia ordenó los allanamientos de propiedades en Palermo y Banfield, vinculadas a Cirio y su última pareja, Elías Piccirillo, quien actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria.

Los videos en cuestión fueron registrados en 2023 cuando aún no se había confirmado la separación del ex jefe de Gabinete bonaerense y la conductora. Durante los operativos que ordenó la Justica en propiedades supuestamente de Cirio secuestraron dinero en efectivo, armas registradas a nombre de su actual pareja y una sustancia que será sometida a peritajes.

Millones y sospechasLos videos exclusivos con bolsas llenas de dólares que podrían comprometer a Insaurralde y Ciriohttps://t.co/RMU0dVqHRU pic.twitter.com/OcbhF0155q — Diego Cabot (@diegocabot) June 20, 2026

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En el escrito, la mediática negó las versiones que surgieron a partir de los videos y aseguró que desde hace tiempo atraviesa una situación de amenazas y extorsiones.

“Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, sostuvo. Además, señaló que la denuncia ya se encuentra en manos de la Justicia y que existe una causa caratulada como “CIRIO, Jessica s/d extorsión”.

En el mismo descargo, cuestionó la autenticidad del material que circuló públicamente y aseguró que las imágenes habrían sido alteradas.

“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, afirmó.

En los videos puede observarse a una mujer, que sería la propia Cirio, recorriendo un vestidor mientras filma con un teléfono celular. Durante el recorrido se ven bolsas transparentes con fajos de dólares almacenados en cajones.

Frente a la polémica, la conductora defendió el origen de sus bienes y remarcó su trayectoria laboral.

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“Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, sostuvo.

La aparición de esas imágenes despertó numerosas especulaciones sobre la cantidad de dinero que podría haber estado guardada en el lugar. Según trascendió, correspondería a una habitación de la casa que Cirio e Insaurralde compartieron en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense.

Qué encontró la Justicia en el allanamiento a Cirio

Luego de que salieran a la luz filmaciones, la Justicia ordenó múltiples operativos. En la propiedad de la modelo, ubicada en el barrio porteño de Las Cañitas, las fuerzas de seguridad hallaron cerca de 19 mil dólares y armas de fuego registradas a nombre de su novio actual, el empresario Nicolás Trombino.

Los procedimientos se iniciaron durante la madrugada de este domingo, abarcando tanto el departamento de Cirio como la vivienda de su expareja, Elías Piccirillo, en Nordelta. Al momento del operativo, la conductora no se encontraba en su casa.

Las medidas fueron requeridas por el fiscal Sergio Mola y dispuestas por el juez federal Luis Armella. El personal de Gendarmería Nacional estuvo a cargo de las tareas, que se concentraron en un departamento de Palermo (en la intersección de Ortega y Gasset y Avenida del Libertador) y en un inmueble de Nordelta, sitio donde Piccirillo se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria debido a otra causa judicial.

A pesar de que el objetivo central de las autoridades era localizar las filmaciones donde la modelo exhibía los miles de dólares ocultos en el vestidor de la casa que compartía con su exesposo, dichos archivos no fueron encontrados. No obstante, los agentes de Gendarmería incautaron en el domicilio de Las Cañitas la suma de 19 mil dólares, armas que pertenecerían legalmente a su actual pareja y 2 gramos de una sustancia en polvo que todavía no fue identificada.