Diputados convocó a Luis Caputo para ser interpelado por el acuerdo con EE.UU. y el presupuesto 2026 La Cámara de Diputados de la Nación Argentina citó formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, para brindar explicaciones sobre el acuerdo financiero con Estados Unidos y los lineamientos del Presupuesto 2026. La sesión especial fue fijada para el 15 de octubre al mediodía, bajo los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional.

La convocatoria, oficializada a través de una nota firmada por el secretario parlamentario Adrián Pagan, surge tras la resolución votada en la sesión del 8 de octubre. “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de citarlo para el día 15 de octubre de 2025 a las 12:00 horas, a la sesión prevista en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la cual ha sido citado el Ministro de Economía Lic. Luis Caputo”, detalla el documento.

Durante la interpelación, Caputo deberá responder preguntas de los diputados sobre el acuerdo con Scott Bessent, las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, el manejo del gasto público y los principales ejes del Presupuesto 2026.

El artículo 71 faculta a las cámaras legislativas a convocar a ministros del Poder Ejecutivo para que brinden informes y participen del debate parlamentario, una herramienta que suele activarse en momentos de alta tensión política o decisiones económicas de gran impacto.

Desde el oficialismo aún no confirmaron si Caputo estará presente, ya que su agenda incluye acompañar al Presidente y a Karina Milei en un viaje a Estados Unidos. Sin embargo, el regreso de la comitiva está previsto para la mañana del miércoles, lo que permitiría su asistencia al Congreso.

La interpelación al titular del Palacio de Hacienda se dará en una jornada cargada de definiciones políticas, ya que también fueron citados Karina Milei y Mario Lugones para las 14 horas, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).