Estrella Laurta Varela, la madre de Pablo Laurta, el acusado de matar a su expareja y a la madre y secuestrar a su hijo de cinco años en Córdoba, confesó que en 2024 su hijo quedó detenido y que ella misma le pidió a las autoridades que no lo dejaran en libertad para que recibiera ayuda por sus problemas de violencia.

“No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié”, dijo entre lágrimas Estrella, durante una entrevista con A24. Su hijo, de 39 años, fue detenido este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, en el marco de la investigación por el femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (54).

Desde Canelones, Uruguay, la mujer relató que su hijo estuvo preso durante un mes en febrero de 2024 por “desacato a la autoridad”, luego de violar la restricción perimetral que le había impuesto su expareja, y que en ese momento le solicitó a las autoridades “que no lo soltaran”.

En ese entonces, Laurta fue atrapado cuando se subió al techo de la casa de Luna Giardino, su expareja. “Pedí que lo pudieran internar donde tuviera ayuda psicológica”, agregó la madre del presunto autor del doble femicidio.

“Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia”, sostuvo, y expresó su preocupación por la situación en la que quedó su nieto: “Está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

Y siguió: “Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible. Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”.

Pablo Laurta fue detenido este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Conmovida, la mujer reveló que se enteró de lo sucedido el domingo por la tarde, cuando una ex compañera de la empresa eléctrica uruguaya de la que está jubilada le envió un mensaje lamentando la situación. “Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca se me pasó por la cabeza, cuando la llamé, lo que me explicó que había pasado”, dijo.

Estrella contó que su hijo “no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba”. “En enero de 2024 tuvo un desacato a la autoridad porque había estado en el techo de la casa de Luna. Fui a Córdoba, me contacté con una abogada y lo sacaron de allí. Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar en el que le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó”, describió.

Según consta en la denuncia por violencia de género que fue presentada por Giardino, Laurta habría intentado ahorcarla, razón por la cual decidió mudarse a Córdoba y llevarse consigo a su hijo.

Pablo Laurta es el principal sospechoso por los asesinatos de Giardina y Zamudio, ocurrido en la mañana del sábado en el interior de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

