Diputados convocó a Sandra Pettovello para pedir explicaciones por la demora en el reparto de alimentos La ministra de Capital Humano fue citada por la comisión de Acción Social y Salud Pública para el próximo martes 11 de junio a las 13.30.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue convocada a la Cámara de Diputados de la Nación para dar explicaciones por la demora en la entrega de alimentos a comedores populares. La comisión de Acción Social y Salud Pública la citó para el próximo martes 11 de junio a las 13.30.

Según informó el sitio Parlamentario, a pesar de que no están los giros en Asuntos Constitucionales respecto a los pedidos de informes y las reiteradas citaciones, el presidente de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), confirmó que la próxima reunión será de carácter informativa y esperan contar con la titular de Capital Humano.

La convocatoria de la funcionaria para la próxima reunión de comisión lleva la firma de Mónica Fein, por Hacemos Coalición Federal; Carla Carrizo, Natalia Sarapura y Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical; Cecilia Moreau, Daniel Gollán, Eugenia Alianiello, Juan Marino, Luana Volnovich, Estela Neder, Carlos Fernández, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernandez, Mónica Macha y Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.C

La diputada socialista y ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, expresó que “sería muy importante que la ministra recurriera a esta invitación porque el propio gobierno ha reconocido irregularidades”.

“Sería muy importante discutir con la ministra la situación de profunda vulnerabilidad y las políticas que van a llevar adelante”, agregó.

También, la diputada nacional Natalia Zaracho (UP) relató que “quedó expuesta la importancia de tener una agenda porque estos seis meses han sido muy duros donde creció la desigualdad, la pobreza y la indigencia”. A su vez, expresó que “cada vez que escucho al vocero Manuel Adorni me hace enojar mucho porque la gente no tiene para comer”.

Con relación al conflicto del Ministerio de Capital Humano, Zaracho añadió: “Que los comedores no funcionen implica que sean los tranzas los que están conteniendo”, y cerró: “No queremos que renuncie ningún funcionario queremos que sean responsables”.

Al igual que todos los miembros de su bloque, la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, criticó la gestión de la funcionaria y alertó: “Es probable que la ministra Pettovello el martes no venga, pero también es muy probable que el martes ya no sea ministra”.