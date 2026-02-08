Doble apuesta en Diputados: el Gobierno busca votar el acuerdo UE-Mercosur junto con la baja de la edad de imputabilidad La Casa Rosada envió el texto final del tratado y presiona para que ingrese en la sesión prevista para este jueves 12 de febrero. El objetivo es que Argentina sea el primer país en ratificarlo para activar su aplicación provisional.

El Gobierno nacional pisa el acelerador en el Congreso y busca ampliar la agenda de una semana clave. Según confirmaron fuentes oficiales, la intención del oficialismo es sumar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al temario de la sesión de la Cámara de Diputados, programada para el próximo jueves 12 de febrero.

Originalmente, la convocatoria tenía como eje central el debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Sin embargo, la Casa Rosada envió el jueves pasado el texto final del tratado internacional con la instrucción política de tratarlo cuanto antes.

“Depende de los tiempos, pero es lo más probable”, señalaron desde el Ejecutivo sobre las chances de unificar ambos debates en el recinto.

La estrategia de la “primera firma”

La urgencia del Gobierno responde a una jugada geopolítica y comercial: buscan que la Argentina sea el primer país en ratificar el convenio. De lograrlo, se habilitaría el uso de la cláusula para su aplicación provisional.

Esta maniobra permitiría que los beneficios comerciales del acuerdo entren en vigencia de inmediato para el país, sorteando el complejo escenario en Europa, donde el Parlamento Europeo frenó la validación del texto y decidió derivarlo a la Justicia comunitaria para su análisis.

Si los tiempos legislativos acompañan, el jueves los diputados tendrán por delante una sesión de alto voltaje político, discutiendo en simultáneo la integración económica con el bloque europeo y la reforma de seguridad más importante de la gestión.