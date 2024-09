Docentes universitarios convocan a paro y movilización para el jueves 5 de septiembre El último plenario de la Conadu Histórica aprobó un paro de 24hs.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de un contexto de conflicto por la falta de soluciones en las universidades nacionales, docentes y gremios universitarios han anunciado una serie de medidas de fuerza que incluyen un paro de actividades y la organización de una Marcha Federal Educativa, prevista para el próximo jueves 5 de septiembre. La protesta tiene como principales demandas la mejora de las condiciones salariales y un incremento en el presupuesto destinado a las universidades nacionales, según informó Diego Toscano, docente y representante del sector.

Toscano destacó que la situación presupuestaria actual solo se ha resuelto parcialmente, lo que genera incertidumbre sobre cómo se financiarán las universidades en 2025. A esto se suma el malestar por la política de ajuste implementada por el gobierno nacional, que ha afectado tanto a los salarios docentes como a los recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas.

La convocatoria al paro de actividades y la marcha coinciden con el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley que, según Toscano, no responde a las expectativas del sector. “No tenemos expectativa porque el proyecto de ley encomienda al Poder Ejecutivo que lo cumpla, pero no lo obliga”, expresó el docente. Además, señaló que el proyecto no contempla una compensación adecuada por la inflación acumulada, lo que agrava la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

MIRA TAMBIÉN El Banco Central admitió giros de oro de reservas al exterior

Por su parte, la Conadu Histórica, gremio al que pertenece ADIUNT, ha mantenido una postura firme en la defensa de los derechos docentes y estudiantiles, exigiendo que la Marcha Federal se realice antes de la segunda quincena de septiembre, para visibilizar la crítica situación que atraviesan las universidades públicas.

En este contexto, Toscano advirtió sobre la creciente deserción en las universidades públicas debido a las difíciles condiciones económicas que enfrentan los estudiantes, lo que convierte a la educación superior en un privilegio accesible solo para unos pocos. “La caída de la matrícula tiene que ver con las condiciones salariales y sociales de nuestros estudiantes”, afirmó.