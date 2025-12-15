Dólar: las bandas de flotación se actualizarán por inflación desde enero El Banco Central anunció que los topes mínimos y máximos de la cotización de la divisa se modificarán de acuerdo al índice oficial de suba de precios. Se trata, según dijeron, del "inicio de una nueva fase del programa monetario"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes que las bandas de flotación del dólar se actualizarán con base en la inflación.

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec”, comunicaron desde la autoridad monetaria.

En paralelo, la entidad conducida por Santiago Bausili anticipó que podrían comprar hasta USD 17.000 millones para fortalecer las reservas internacionales, en caso de que se consolide la demanda de dinero.

Se trata de una estrategia para incrementar las reservas internacionales, vinculada al comportamiento de la demanda de dinero y al nivel de liquidez en el mercado cambiario.

El comunicado del Central se titula “Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de re-monetización 2026” y tiene el fin de “consolidar la estabilidad de precios”.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia el inicio de una nueva fase del programa monetario. Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional“, señala el texto.







“El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”, agrega.

“El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”, continúa.

Según el anuncio, la proyección central del organismo en materia de remonetización apunta a expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI) actual hasta el 4,8% para el cierre de ese año, objetivo que se financiaría con la adquisición de unos USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita.

Siempre según las estimaciones oficiales, “un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.