Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante la Conmebol “Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, afirmó la senadora en sus redes.

Patricia Bullrich denunció al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Los acusó de integrar una “mafia” que conduce el fútbol argentino y reclamó que se investigue a fondo el manejo de los fondos.

Bullrich sostuvo que existen múltiples irregularidades vinculadas al uso del dinero que ingresa por publicidad y por la selección argentina, y cuestionó el nivel de vida de los dirigentes en contraste con los premios que reciben los futbolistas campeones.

En un fuerte mensaje público, la ministra enumeró una serie de interrogantes y sospechas sobre el destino de los fondos que maneja la Asociación del Fútbol Argentino. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección”, planteó. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”, aseguró.

Entre los puntos que Bullrich exigió que sean investigados, mencionó:

Por qué los premios a los campeones del mundo serían más bajos que los gastos en viajes internacionales de Tapia.

El presunto rol de Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes “a cambio de favores y votos”.

Contrataciones a empresas vinculadas a dirigentes.

La supuesta retención indebida de aportes.

Bullrich remarcó que la denuncia fue presentada ante el Comité de Ética de la Conmebol para que se analice la conducta de los dirigentes y el uso de los recursos del fútbol argentino. “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, sentenció.

La presentación de la ministra suma un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA, y podría derivar en una investigación internacional sobre el manejo económico del fútbol argentino.