Patricia Bullrich denunció al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Los acusó de integrar una “mafia” que conduce el fútbol argentino y reclamó que se investigue a fondo el manejo de los fondos.
Bullrich sostuvo que existen múltiples irregularidades vinculadas al uso del dinero que ingresa por publicidad y por la selección argentina, y cuestionó el nivel de vida de los dirigentes en contraste con los premios que reciben los futbolistas campeones.
“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, afirmó la senadora en sus redes.
En un fuerte mensaje público, la ministra enumeró una serie de interrogantes y sospechas sobre el destino de los fondos que maneja la Asociación del Fútbol Argentino. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección”, planteó. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable”, aseguró.
Entre los puntos que Bullrich exigió que sean investigados, mencionó:
- Por qué los premios a los campeones del mundo serían más bajos que los gastos en viajes internacionales de Tapia.
- El presunto rol de Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes “a cambio de favores y votos”.
- Contrataciones a empresas vinculadas a dirigentes.
- La supuesta retención indebida de aportes.
Bullrich remarcó que la denuncia fue presentada ante el Comité de Ética de la Conmebol para que se analice la conducta de los dirigentes y el uso de los recursos del fútbol argentino. “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, sentenció.
La presentación de la ministra suma un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA, y podría derivar en una investigación internacional sobre el manejo económico del fútbol argentino.
Noticias relacionadas