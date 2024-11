Donald Trump elogió a Javier Milei durante su encuentro: “Tu trabajo en Argentina es increíble” El libertario brindó un discurso en el complejo Mar-a-Lago y recibió las felicitaciones del republicano. El magnate Elon Musk también estuvo presente.

Tal como se preveía, en su primera noche en Estados Unidos, Javier Milei se reunió con Donald Trump. Tras arribar a la ciudad de Palm Beach, se encontró con el presidente electo de ese país y el magnate Elon Musk en el complejo Mar-a-Lago.

Allí, donde el republicano tiene su mansión, el mandatario argentino brindó un breve discurso y recibió elogios del norteamericano. También se hicieron presentes en la reunión, amigos de Trump y futuros integrantes de la administración republicana.

Milei señaló: “Quiero felicitar al presidente electo por su contundente victoria y por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment e, incluso, poniendo en riesgo su propia vida”.

“Y gracias a ello hoy el mundo es mucho mejor porque soplan vientos de libertad, que soplan muchísimo más fuerte. Un verdadero milagro y prueba fehaciente de que las fuerzas del cielo están de nuestro lado”, siguió.

Y completó: “En 1848, Marx comenzó aquel panfleto siniestro, que fue su Manifiesto Comunista, diciendo que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Hoy un fantasma distinto recorre el mundo, el fantasma de la libertad. Un fantasma que viene a terminar con el modelo de servidumbre que reina en el mundo libre, bajo el manto de las buenas intenciones y de la mal llamada justicia social la casta política montó un Estado opresor que divide a los ciudadanos entre ganadores y perdedores, quienes pagan impuestos de un lado y quienes viven pagando a ellos”.

Cuando fue el turno de Trump, el estadounidense elogió al primer mandatario argentino y, durante su intervención, destacó: “Has hecho un trabajo fantástico en un período de tiempo muy corto. Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Grate Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, le dijo.

Y añadió: “Creo que tus números funcionan. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también”.

Además Milei se saludó en la gala con el magnate Elon Musk, con quien ya se reunió en varias ocasiones cuando visitó Estados Unidos. El creador de X se transformó en una pieza clave del futuro gobierno republicano.

A las 22.00 (medianoche en Argentina), Milei regresó a su hotel en West Palm Beach. En tanto, este viernes, expondrá en la Conferencia Conservadora y, según trascendió, propondrá la creación de una alianza de naciones conservadoras para impulsar conjuntamente la llamada “batalla cultural”.

Luego, por la tarde de este viernes, regresa a Buenos Aires.