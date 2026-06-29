Dos youtubers argentinos detenidos en Miami tras ingresar a un estadio con credenciales no habilitadas El hecho ocurrió el último sábado. Los creadores de contenido Beni Mármol y Pato Perrotta, de 20 y 26 años, respectivamente, eludieron tres controles de seguridad durante el partido de Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami, estado de Florida, durante un partido de la Copa Mundial 2026 tras eludir tres controles de seguridad de un estadio con credenciales no habilitadas. Los hechos ocurrieron el último sábado, durante el encuentro entre Colombia y Portugal, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, consigna Noticias Argentinas.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Lautaro B. Mármol, de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta, de 26, habrían eludido tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un partido anterior para ingresar al estadio.

Según el informe policial, que replica el mencionado medio, Mármol declaró que era un influencer que “buscaba transmitir el partido”. Por su parte, Perrotta explicó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque reconoció que las credenciales que llevaba correspondían a un encuentro anterior, según consta en el acta de arresto.

A los dos dos creadores de contenido se los acusa “de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento”, un delito contemplado por la legislación de Florida.

Los registros judiciales indican que un juez de Miami-Dade encontró causa probable para mantener la acusación y dispuso que cada uno permanezca detenido bajo una fianza de 2.500 dólares.

Hasta la tarde de últimos domingo, Mármol y Perrotta continuaban alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia para recuperar la libertad.