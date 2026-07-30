Un informe revela que el 75% de los estudiantes argentinos termina la secundaria Un informe de Argentinos por la Educación reveló que la terminalidad en el nivel medio creció más de 12 puntos en la última década. Sin embargo, persisten fuertes desigualdades ligadas al nivel socioeconómico de los jóvenes.

De acuerdo con un reciente informe, el 75% de los estudiantes de la secundaria se gradúa en la Argentina. Pese a que esta cifra marca un crecimiento sostenido, sigue siendo considerada baja en relación con el desempeño de otros países de la región.

“En Argentina, la proporción de jóvenes entre 19 y 24 años que tiene secundario completo creció 12,7 puntos entre 2014 y 2024”, detalla el estudio elaborado por la organización Argentinos por la Educación, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Pese a esta mejora, la ubicación del país lo relega al quinto lugar entre nueve países latinoamericanos analizados, ubicándose por detrás de Colombia, Ecuador, Chile y Perú.

El documento, titulado “Terminalidad de la secundaria en América Latina” y elaborado por los especialistas Sandra Ziegler (FLACSO), Martín Nistal y Lucía Vallejo (Argentinos por la Educación), analiza la evolución de las tasas de finalización de la escuela secundaria durante la última década tomando como base las encuestas de hogares de cada nación.

Al profundizar en las razones que explican estos índices, el informe expone una realidad preocupante: “las posibilidades de completar la escuela siguen muy asociadas al nivel socioeconómico”. Los datos reflejan que solo seis de cada 10 jóvenes pertenecientes al quintil de menores ingresos logran obtener su título secundario, frente a 9 de cada 10 en el quintil más alto.

El escenario regional y la brecha socioeconómica

El dato sobresaliente del relevamiento es que todos los países incluidos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) lograron mejorar sus niveles de terminalidad secundaria en el periodo estudiado. En la comparación regional directa, Argentina (74,6%) se ubica quinta, siendo superada por Perú (92%), Chile (91,5%), Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%). Sin embargo, se mantiene por encima de Brasil (74,2%), Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%).

Si bien en la Argentina la desigualdad se redujo durante la última década (la brecha pasó de 44,8 puntos en 2014 a 32,4 puntos en 2024), el país continúa lejos de los vecinos con menores brechas socioeconómicas. En Chile, por ejemplo, la diferencia entre el quintil de ingresos más bajos y el más alto es de apenas 10,7 puntos, mientras que en Perú es de 15,1 puntos.

“El informe muestra que la terminalidad secundaria en América Latina está fuertemente condicionada por la capacidad de los sistemas educativos para sostener las trayectorias de los estudiantes en el tramo superior, más que por el acceso a este nivel educativo”, analizó Sandra Ziegler, investigadora senior de FLACSO y coautora del estudio. Ziegler enfatizó que, aunque Argentina mejoró sus índices, “esa mejora convive con una desigualdad de origen familiar que sigue teniendo un peso decisivo”.

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El informe también destaca una marcada diferencia de género: en los nueve países analizados, las mujeres presentan mayores niveles de terminalidad que los varones. En Argentina, el 78,8% de las jóvenes completó la secundaria, frente al 70,7% de los varones, marcando una brecha de 8,1 puntos porcentuales, la tercera más amplia de la región detrás de Uruguay y Brasil.