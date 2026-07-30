El Gobierno expulsará a extranjeros que inciten al odio o la violencia contra la Argentina A través de un DNU firmado por Javier Milei, se prohibirá el ingreso o se deportará a quienes ataquen al país, discriminen a sus ciudadanos o ultrajen los símbolos patrios. La medida surge tras la escalada de agresiones en redes sociales durante el reciente Mundial.

El Gobierno nacional publicó esta medianoche un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la expulsión inmediata o la prohibición de ingreso al país para aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino” o que directamente “ultrajen los símbolos patrios”.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y fue oficializada a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA). La estricta normativa surge como una respuesta institucional “a las recientes manifestaciones de hostilidad” dirigidas hacia el país.

“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, detalla el comienzo del documento oficial.

En la misma línea, el Ejecutivo remarcó su postura inflexible ante estos hechos: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

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Los hechos de hostilidad a los que hace referencia la administración libertaria están estrechamente vinculados a los ataques y agresiones contra la Argentina que se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, los cuales tuvieron particular repercusión a través de las redes sociales.