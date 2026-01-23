El Banco Central acumuló casi 1.000 millones de dólares por compras El BCRA sumó u$s75 millones este viernes y lleva 15 ruedas consecutivas engrosando las reservas. Las colocaciones de deuda de empresas y las ventas del agro le permitieron cumplir sus objetivos

Las reservas brutas internacionales saltaron casi u$s1.000 millones en la semana y cerraron este viernes en un nuevo récord de más de cuatro años. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) sigue aprovechando el interesante flujo de oferta de divisas para comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En el cierre de la semana, el Central avanzó con más compras de divisas: fueron u$s75 millones este viernes. Ya compró u$s978 millones en lo que va de enero, y cumplió los objetivos planteados ante el FMI, que elogió a la Argentina en el marco del Foro Económico de Davos.

Las reservas llegaron a u$s45.561 millones. Se trata del nivel más alto desde 2021 y con una ventaja agregada: la cotización de la divisa retrocede.

El tipo de cambio minorista retrocedió a $1.455 contabilizando lo que va del mes, lo que representó un descenso del 2%, a pesar de que este viernes el billete verde subió.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, estimó ante inversores que las empresas todavía podrían colocar deuda por unos u$s6.500 millones, lo que permitirá engrosar aún más las reservas.

Analistas aguardan que el BCRA siga comprando dólares en las próximas semanas. Destacan que la acumulación de reservas es una señal contundente de solvencia, informó la agencia NA.

Empresas como YPF, Scania, Telecom y Macro protagonizaron colocaciones de deuda que contribuyeron al plan oficial de acumulación.

A esto se suma que el riesgo país cayó a 527 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años y medio. Esto, a su vez, posiciona cada vez mejor a la Argentina para salir a buscar financiamiento en los mercados globales.