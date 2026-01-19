El Banco Central lleva comprados más de US$700 millones en lo que va del año La autoridad monetaria adquirió US$21 millones este lunes y sumó once jornadas consecutivas con saldo comprador. De esta manera, las reservas brutas se acercan a los US$45.000 millones.

El Banco Central (BCRA) sumó once jornadas consecutivas con saldo comprador y adquirió este lunes US$21 millones. De esta forma, acumula US$708 millones en lo que va del año.

Las adquisiciones de divisas se dan en la nueva fase del esquema de bandas cambiarias. Con estas cifras, las reservas del BCRA totalizaron en US$44.808 millones, lo que implica un salto de US$442 millones desde el 9 de enero, tras afrontar los vencimientos de deuda.

El organismo que encabeza Santiago Bausili había anticipado que su intervención representaría el 5% del volumen negociado diariamente. Este 19 de enero se negociaron US$190,730 millones, por lo que el BCRA superó esa referencia.

Luis Caputo y Santiago Bausili durante una exposición ante inversores en Washington. (Foto: EFE)

“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bienvenido. Se espera que estos importantes esfuerzos mejoren las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital”, afirmó la vocera del FMI, Julie Kozack, días atrás.

En ese sentido, remarcó: “La implementación sostenida y más general del programa económico de las autoridades será clave para consolidar la estabilidad“.

