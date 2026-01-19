Llegó al país un barco con 5.000 autos eléctricos chinos para el mercado local La automotriz BYD descargó este lunes los vehículos en el puerto de Zárate. Comenzarán a ofrecerse en Argentina a partir de una fuerte apuesta de la firma en el contexto de la apertura de importaciones

La automotriz china BYD comenzó este lunes a descargar en Argentina más de 5.000 autos eléctricos destinados al mercado local, transportados mediante un buque especial de grandes dimensiones propiedad de la empresa, que apuesta a instalarse como líder de ventas de vehículos de ese tipo en el país.

El puerto de Zárate recibió el barco BYD Changzhou, de 200 metros de eslora, que descargó durante este lunes las miles de unidades de autos eléctricos que comenzarán a ofrecerse en Argentina a partir de una fuerte apuesta de la firma china en el contexto de la apertura de importaciones que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei.

Stephen Deng, gerente de la automotriz en Argentina, afirmó en un comunicado que la llegada del gigantesco buque “es mucho más que un arribo logístico: es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en el país“.

. La descarga en el puerto de Zárate (EFE).

El empresario destacó que la empresa, fundada en 2003 y referente mundial en la producción de movilidad eléctrica e híbrida, posee una “visión de largo plazo” en el país.

Según medios locales, en Argentina circulan unos 40.000 autos eléctricos e híbridos, menos del 0,5 % del total.

China es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un destino clave para sus exportaciones agrícolas, además de un proveedor relevante de manufacturas y bienes de capital.

Las relaciones entre ambos países se han mantenido estables y económicamente crecientes desde la llegada al poder de Milei, quien pasó de una retórica abiertamente crítica hacia Pekín durante la campaña y los primeros meses de mandato a un enfoque más pragmático centrado en los vínculos comerciales y financieros, entre los que destacan el crecimiento de las importaciones chinas desde el inicio de su presidencia.

Ese giro se dio pese al fuerte alineamiento de Milei con el Gobierno de Estados Unidos y se consolidó a lo largo de 2024 y 2025 con la renovación del acuerdo de intercambio de divisas entre Argentina y China y con contactos de alto nivel, incluido un encuentro bilateral entre Milei y el presidente Xi Jinping en la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2024.