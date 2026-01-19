El Gobierno Nacional confirmó que la TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina También lo hará Radio Nacional, en cumplimiento de la ley 25.342. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que “los derechos de transmisión no serán afrontados con el dinero de los impuestos”. El certamen se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

El Gobierno Nacional confirmó este lunes que la TV Pública y Radio Nacional “transmitirán todos los partidos” de la selección argentina en el Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026. Así lo establece la ley 25.342.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un mensaje que difundió en la red social X al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, añadió: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.

Al margen de lo expuesto por Adorni, según los antecedentes informados, en experiencias previas como el Mundial de Qatar 2022, la TV Pública logró cubrir los costos de derechos y producción a través de ingresos publicitarios, sin que ello representara una erogación neta para el Estado.

En esa línea, el anuncio para 2026 se apoya en un esquema comercial similar, que garantiza la emisión de los encuentros y la continuidad de una cobertura considerada de interés público.

La transmisión total del Mundial de Qatar 2022 por la TV Pública tuvo una inversión del Estado de 11 millones de dólares, de los cuales 8 millones correspondieron a la compra de los derechos de televisación de los partidos (a Torneos) y otros 3 millones al costo total de la producción, según pudo saber Página/12.

Argentina en el Mundial

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la selección argentina, que irá a defender el título de campeón, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 contra a Argelia en el Kansas City Stadium.

En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

En tanto, el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 cuando México se enfrente a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.